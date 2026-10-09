5 ideas para hacer tarjetas coleccionables de los Saja Boys

La película animada de Netflix, K-Pop Demon Hunters, no solo puso a bailar a todos con sus heroínas, sino que desató una fiebre de fanatismo por los Saja Boys, los antagonistas carismáticos que ahora están en tarjetas coleccionables, stickers, y más mercancía para su fandom.

El fenómeno de la boy band integrada por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby ha escalado tato que sus canciones como Soda Pop rompen récords en plataformas de streaming.

A raíz de este éxito, conseguir artículos oficiales puede ser todo un reto debido a su alta demanda. Si quieres expandir tu colección sin gastar demasiado, te compartimos 5 ideas creativas para hacer tus propias tarjetas de los Saja Boys.

¡Luce hermosa en cualquier temporada del año con estos diseños en mezclilla reciclada!

5 formas de hacer tarjetas de los Saja Boys para coleccionar

Base clásica de cartulina blanca

Base clásica de cartulina blanca|Gemini IA

Para que tus tarjetas luzcan idénticas a las photocards de K-Pop reales, corta rectángulos de cartulina blanca con medidas de 6.3 x 8.8 cm. Puedes imprimir o dibujar el arte principal de tus integrantes favoritos al frente y dejar el reverso para colocar el logotipo oficial del grupo.

Edición Gwi-Ma en cartulina negra

Tarjetas coleccionables de los Saja Boys|Gemini IA

Aprovecha el origen oscuro y místico de la banda utilizando cartulina negra como base. Sobre ella, pega las ilustraciones de los personajes, resaltando sus contornos con marcadores de colores neón o metalizados.

Tarjetas con relieve tridimensional

Tarjetas con relieve tridimensional|Gemini

Lleva tus manualidades al siguiente nivel creando composiciones con relieve. Después de fijar la imagen central de un miembro como Jinu o Baby, recorta elementos decorativos adicionales en foami o papel grueso, como estrellas, corazones o notas musicales, y pégalos encima utilizando cinta de doble cara espumosa.

Acabado profesional con esquinas redondeadas

Acabado profesional con esquinas redondeadas|Gemini

El secreto para que una tarjeta casera no parezca un simple trozo de papel recortado está en los bordes. Utiliza una perforadora de esquinas o unas tijeras finas para darle un acabado redondeado a las cuatro puntas.

Tarjetas de rareza con sistema de estrellas al reverso

Tarjetas de rareza con sistema de estrellas al reverso|Gemini

Replica las dinámicas de las colecciones coleccionables oficiales agregando un sistema de clasificación en el reverso de la carta. Dibuja símbolos de estrellas o corazones para definir su valor.

