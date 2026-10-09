5 ideas para hacer tarjetas coleccionables de los Saja Boys
¿Eres fan del grupo rival de las Guerreras K-Pop? Sorprende a tus amigos con estas 5 ingeniosas ideas para hacer tarjetas coleccionables de los Saja Boys
La película animada de Netflix, K-Pop Demon Hunters, no solo puso a bailar a todos con sus heroínas, sino que desató una fiebre de fanatismo por los Saja Boys, los antagonistas carismáticos que ahora están en tarjetas coleccionables, stickers, y más mercancía para su fandom.
El fenómeno de la boy band integrada por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby ha escalado tato que sus canciones como Soda Pop rompen récords en plataformas de streaming.
A raíz de este éxito, conseguir artículos oficiales puede ser todo un reto debido a su alta demanda. Si quieres expandir tu colección sin gastar demasiado, te compartimos 5 ideas creativas para hacer tus propias tarjetas de los Saja Boys.
¡Luce hermosa en cualquier temporada del año con estos diseños en mezclilla reciclada!
5 formas de hacer tarjetas de los Saja Boys para coleccionar
- Base clásica de cartulina blanca
Para que tus tarjetas luzcan idénticas a las photocards de K-Pop reales, corta rectángulos de cartulina blanca con medidas de 6.3 x 8.8 cm. Puedes imprimir o dibujar el arte principal de tus integrantes favoritos al frente y dejar el reverso para colocar el logotipo oficial del grupo.
- Edición Gwi-Ma en cartulina negra
Aprovecha el origen oscuro y místico de la banda utilizando cartulina negra como base. Sobre ella, pega las ilustraciones de los personajes, resaltando sus contornos con marcadores de colores neón o metalizados.
- Tarjetas con relieve tridimensional
Lleva tus manualidades al siguiente nivel creando composiciones con relieve. Después de fijar la imagen central de un miembro como Jinu o Baby, recorta elementos decorativos adicionales en foami o papel grueso, como estrellas, corazones o notas musicales, y pégalos encima utilizando cinta de doble cara espumosa.
- Acabado profesional con esquinas redondeadas
El secreto para que una tarjeta casera no parezca un simple trozo de papel recortado está en los bordes. Utiliza una perforadora de esquinas o unas tijeras finas para darle un acabado redondeado a las cuatro puntas.
- Tarjetas de rareza con sistema de estrellas al reverso
Replica las dinámicas de las colecciones coleccionables oficiales agregando un sistema de clasificación en el reverso de la carta. Dibuja símbolos de estrellas o corazones para definir su valor.