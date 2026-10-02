Cómo reutilizar el cartón de huevos y hacer unas bonitas calabazas para decorar en Halloween

Acaba de empezar un nuevo mes y esto significa que afrontaremos una fecha muy importante, esperada por muchas personas y que es en la antesala a otra celebración que es propia de nuestro país. Hablamos de Halloween, que se celebrará el 31 de octubre, pero que muchas personas comienzan a decorar desde el primer día de octubre con adornos relacionados a Noche de Brujas. Si hay algo que no puede faltar son las calabazas, pero para evitar gastar dinero, gracias a la técnica DIY podremos reciclar los cartones de huevos que no usamos.

Exatlón México | ¡Se calientan los ánimos y las rivalidades explotan! Alexis Vargas y Emilio Rodríguez protagonizan fuerte discusión en plena competencia por la Villa 360

Si hay algo que todos consumimos en casa son los huevos, los cuales vienen ubicados en pequeños cartones con forma para que no se caigan y porque los mismos incluso se pueden guardar en la nevera. Pero, el problema pasa cuando dejamos de ocupar este material, y muchas personas tienen a deshacerse de él, pero no saben que gracias a la técnica DIY vamos a poder reciclarlos y convertirlos en lo que sea, incluso en calabazas para Halloween.

Hay personas que realizan una fuerte inversión para la decoración de Halloween y gastan mucho dinero para poder ser el centro de atención y llevarse todas las miradas, y hay quienes deciden crear los adornos con materiales reciclados. Y si hay algo que no puede faltar son las calabazas de Halloween, por lo que gracias a la técnica DIY te vamos a compartir cómo reutilizar los cartones de huevo.

Materiales para crear calabazas con maples de huevo

Cartones de huevo: estructuras tridimensionales que formarán la cabeza

Pintura acrílica naranja y pinceles

Fieltro o cartulina negra

Tubos de cartón

Adhesivo o silicona

Cómo hacer las calabazas con maples de huevo