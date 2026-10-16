5 imágenes de Las Guerreras Kpop con sus nombres para poner en tu habitación

Para ayudarte a diseñar el espacio de tus sueños, seleccionamos 5 imágenes clave con los nombres de las protagonistas de las Guerreras KPop que puedes usar como inspiración o imprimir para colgar en tu habitación, acompáñalas con luces LED para dar un toque extra.

Si la película animada de Netfliz Las Guerreras KPop se ha convertido en tu obsesión, seguro quieres que tu cuarto refleje esa misma energía llena de luces neón, música y batallas épicas.

El trío musical HUNTR/X no solo domina las listas de éxitos, sino que sus diseños visuales en 3D son perfectos para armar una galería de posters estéticos en tu pared.

Noticias Veracruz del 16 de octubre 2026

5 imágenes de Las Guerreras KPop para decorar tu habitación

Rumi

Rumi es la líder del grupo y quien lleva la batuta tanto en las coreografías como en las misiones secretas para salvar a Seúl de las fuerzas oscuras.

Su estilo reconoce de inmediato por su icónico cabello morado peinado en una trenza alta y texturizada, además de sus chaquetas de combate cortas en tonos amarillos brillantes y negros.

Imágenes de Las Guerreras Kpop con sus nombres para poner en tu habitación

Mira

Elegante, apasionada y con una actitud un poco más reservada y rebelde, Mira es la encargada de los visuales y la coreógrafa oficial de la banda.

Destaca por su larguísimo cabello rosa neón recogido en dos coletas altas y sus atuendos de inspiración urbana coreana, usualmente complementados con faldas plisadas amarillas y playeras gráficas.

Imágenes de Las Guerreras Kpop con sus nombres para poner en tu habitación

Zoey

Es la integrante más joven del grupo. Es la rapera principal y destaca por su desbordante creatividad, sentido del humor y estilo hipermoderno.

Su look es el más futurista y cómodo, compuesto por pantalones holgados de combate, tops geométricos, cabello oscuro corto con flequillo y sus llamativas armas espirituales en forma de abanicos de luz azul.

El Trío HUNTR/X

Si no puedes elegir solo a una, el póster oficial del grupo completo es la pieza central obligatoria que toda fanática debe tener en su pared principal.

Imágenes de Las Guerreras Kpop con sus nombres para poner en tu habitación

Póster Oficial Neon City Battle

Para quienes buscan una estética puramente artística y de acción, las imágenes promocionales que muestran a las guerreras protegiendo la ciudad de Seúl de noche son una obra de arte.

