¡Nunca limpies estos objetos del hogar con vinagre! Te arrepentirás

Este elemento que presumiblemente sirve para la cocina, se ha convertido en un ingrediente predilecto al momento de limpiar. Sin embargo, ciertas características de su composición no lo vuelven ideal para ciertas superficies. Por ello, aquí se te indican algunos espacios dentro del hogar que pudieran causar problemas si se les vierte vinagre.

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¿Por qué el vinagre puede afectar algunos espacios del hogar?

Aunque en medio de los remedios caseros, el vinagre está en un espacio de predilección entre los practicantes de estos métodos, los especialistas advierten sobre el pH de este producto. Eso podría provocar reacciones que resultarían en destrucción o desgaste evidente de algunas superficies. Pero sin más… he aquí el listado completo.

¿Qué superficies no deben limpiarse con vinagre en tu hogar?

1.- Empaques de hule y sellos electrodomésticos - Aquí se está haciendo referencia completamente a la lavadora. Cuando tu usas este producto en los ciclos de lavado (lo cual debes investigar antes de hacerlo pensando en que no hace daño general a tu lavadora)... en algún punto las gomas se desgastan. Por eso, ten cuidado de usarlas aquí o en otros elementos como mangueras.

2.- Madera y acabados barnizados - Estas superficies que se encuentran en pisos o muebles, tienen una capa protectora que si constantemente es enfrentada contra el vinagre… el acabado terminará penetrado. Entonces la madera se vuelve porosa, opaca y propensa a absorber humedad del ambiente.

3.- Superficies de mármol - Pisos, paredes o barras de cocina con este material también sufren por la acidez de este producto. La reacción química desgasta el sello protector y genera grabado en el mármol. Así se logran también imperfecciones permanentes u opacas que dañan las superficies.

4.- Aparatos electrónicos - El ácido acético elimina capas de polímeros y recubrimientos oleofóbicos o antirreflejantes que se encuentran en teléfonos celulares, laptops, monitores de computadoras o televisores. Es decir, el vinagre deja las pantallas desprotegidas ante manchas que probablemente nunca se borren.

5.- Hierro y metales reactivos - Y para terminar este listado, se indica que el hierro fundido y el aluminio reaccionan con oxidación y alterando el tono original del aluminio. Esto a su vez genera manchas permanentes en las piezas. Caso contrario a la protección que tienen elementos como el acero inoxidable.