4 plantillas para calabazas de Halloween para imprimir: no te la compliques
Desde rostros clásicos, gatos, brujas y hasta fantasmas forman parte de los diseños descargables
Decorar una calabaza para el 31 de octubre no requiere dibujar desde cero ni tener experiencia con manualidades. Varias páginas especializadas ofrecen patrones gratuitos que puedes descargar e imprimir para que no te la compliques con estas 4 plantillas, como lo son estos stickers de Rumi, Mira y Zoy para decorar los cuadernos escolares de tus hijos.
Las plantillas para las calabazas de Halloween
1. Cara tradicional: Los ojos triangulares, nariz y una sonrisa amplia son una de las opciones más sencillas para comenzar. Puedes descargar el archivo, imprimirlo y adaptarlo al tamaño de tu calabaza antes de transferir el contorno. Para complementar la calabaza, puedes escoger estos 4 disfraces de KPop Demon Hunters.
2. Gato negro: La silueta de un gato es una alternativa a los rostros tradicionales. Para conseguir un resultado claro, elige una figura de perfil con orejas puntiagudas y una cola definida, en lugar de un dibujo con líneas demasiado finas. Antes de imprimir, revisa las condiciones de descarga de cada patrón y verifica si el diseño es gratuito o requiere algún pago.
3. Bruja o fantasma: Una bruja con sombrero y escoba es una de las figuras clásicas de esta celebración. Hay plantillas de una bruja que vuela sobre su escoba, acompañada de un murciélago, así como patrones de figuras fantasmales y monstruos.
4. Casa embrujada: Crea una escena con ventanas, árboles secos y una silueta arquitectónica. El diseño requiere prestar atención a las esquinas y los espacios pequeños durante el corte.
Para utilizar cualquiera de estas plantillas, primero imprime el archivo al tamaño adecuado y comprueba que la hoja cubra la zona donde quieres colocar el diseño. Después fija el papel con cinta adhesiva y marca el contorno con una herramienta de punta fina.
Para iluminar la calabaza, puedes utilizar linternas, velas eléctricas sin llama o barras luminosas. Si decides usar una vela convencional, coloca la calabaza fuera de casa, sobre una superficie estable y lejos de materiales inflamables.