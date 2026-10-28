Decorar una calabaza para el 31 de octubre no requiere dibujar desde cero ni tener experiencia con manualidades. Varias páginas especializadas ofrecen patrones gratuitos que puedes descargar e imprimir para que no te la compliques con estas 4 plantillas, como lo son estos stickers de Rumi, Mira y Zoy para decorar los cuadernos escolares de tus hijos.

Las plantillas para las calabazas de Halloween

1. Cara tradicional: Los ojos triangulares, nariz y una sonrisa amplia son una de las opciones más sencillas para comenzar. Puedes descargar el archivo, imprimirlo y adaptarlo al tamaño de tu calabaza antes de transferir el contorno. Para complementar la calabaza, puedes escoger estos 4 disfraces de KPop Demon Hunters.

4 plantillas para calabazas de Halloween para imprimir: no te la compliques|IA

2. Gato negro: La silueta de un gato es una alternativa a los rostros tradicionales. Para conseguir un resultado claro, elige una figura de perfil con orejas puntiagudas y una cola definida, en lugar de un dibujo con líneas demasiado finas. Antes de imprimir, revisa las condiciones de descarga de cada patrón y verifica si el diseño es gratuito o requiere algún pago.

3. Bruja o fantasma: Una bruja con sombrero y escoba es una de las figuras clásicas de esta celebración. Hay plantillas de una bruja que vuela sobre su escoba, acompañada de un murciélago, así como patrones de figuras fantasmales y monstruos.



4. Casa embrujada: Crea una escena con ventanas, árboles secos y una silueta arquitectónica. El diseño requiere prestar atención a las esquinas y los espacios pequeños durante el corte.

Para utilizar cualquiera de estas plantillas, primero imprime el archivo al tamaño adecuado y comprueba que la hoja cubra la zona donde quieres colocar el diseño. Después fija el papel con cinta adhesiva y marca el contorno con una herramienta de punta fina.

Para iluminar la calabaza, puedes utilizar linternas, velas eléctricas sin llama o barras luminosas. Si decides usar una vela convencional, coloca la calabaza fuera de casa, sobre una superficie estable y lejos de materiales inflamables.