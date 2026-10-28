8 maneras de arreglarte las uñas cortas y sencillas, pero que aún así se vean bonitas

Si tienes las uñas cortas y quieres que tus manos se vean bonitas sin complicarte demasiado, hay varios diseños de manicura que puedes hacer en casa y que no necesitan dibujos difíciles ni esmaltes especiales. Desde los tonos nude hasta los pequeños detalles con brillo, estas ideas son perfectas para lucir unas uñas arregladas, delicadas y con mucho estilo sin tener que dejarlas crecer demasiado.

De acuerdo con las ideas de manicura que comparte ELLE, las uñas cortas también pueden lucir bonitas con diseños sencillos que puedes adaptar a tu gusto. Lo mejor es que no necesitas ser una experta para conseguir un buen resultado, pues con unos cuantos esmaltes, una lima y un poco de paciencia puedes crear una manicura que combine con cualquier ocasión .

1. Uñas nude para un estilo natural

Si te gustan las uñas discretas que combinan con todo, los tonos nude son una excelente opción. Puedes elegir un beige, rosa pálido o color crema para conseguir un acabado limpio y elegante sin tener que agregar decoraciones. Además, este estilo es perfecto para llevar a la oficina, a la escuela o para cualquier salida en la que quieras lucir arreglada sin llamar demasiado la atención.



2. Manicura francesa con líneas delgadas

La manicura francesa es un clásico que también se ve muy bonito en las uñas cortas. La clave está en dibujar una línea blanca muy delgada en la punta y dejar el resto de la uña con un esmalte rosa transparente o natural. Si quieres darle un toque diferente, puedes cambiar el blanco por tonos pastel o incluso por un esmalte dorado para una ocasión especial.



3. Uñas rosas con un pequeño corazón

Si prefieres un diseño femenino y delicado, puedes pintar tus uñas de rosa claro y agregar un pequeño corazón blanco en una o dos de ellas. No necesitas decorar todos los dedos, pues un solo detalle puede hacer que tu manicura se vea diferente sin recargarla. Puedes ayudarte con un puntero para nail art o con un palillo para dibujar el corazón con cuidado.



4. Uñas de un solo color

A veces, la mejor manera de arreglarte las uñas es elegir un color que te guste y dejar que sea el protagonista. El rojo cereza, el vino, el rosa intenso o el verde botella son algunas alternativas para conseguir una manicura bonita sin necesidad de hacer dibujos. Solo procura aplicar capas delgadas y dejar que el esmalte se seque bien entre cada una para lograr un acabado uniforme.



5. Diseños con puntos pequeños

Los lunares son una alternativa sencilla para quienes quieren probar algo diferente sin invertir demasiado tiempo. Puedes aplicar una base nude, blanca o rosa y colocar uno o dos puntos pequeños cerca de la cutícula o en el centro de la uña. Para hacerlos, puedes utilizar un puntero o la punta de un palillo, procurando que los detalles sean pequeños para mantener el diseño delicado.

