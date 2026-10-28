Con la llegada de los meses fríos, es habitual notar que la piel de las piernas, brazos y codos comienza a sentirse áspera, tirante y opaca. Para ello, las cremas hidratantes pueden dar un alivio y ser más efectivas que los aceites corporales.

A diferencia de las cremas, los aceites son emoliantes puros: crean una capa superficial que suaviza la piel, pero no aportan agua ni reparan la estructura profunda de la barrera cutánea.

Para rescatar la piel del frío ambiental, las duchas calientes y el viento, es necesario utilizar fórmulas envolventes ricas en ingredientes activos como ceramidas, ácido hialurónico y glicerina.

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3 cremas hidratantes que debes usar en otoño-invierno

Crema rica reparadora con ceramidas esenciales y ácido hialurónico

Su eficacia radica en la combinación de ceramidas con ácido hialurónico. Las ceramidas rellenan las grietas intercelulares, mientras que el ácido hialurónico retiene el agua.

Su textura es rica y densa, pero a diferencia de un aceite, penetra las capas de la piel sin dejar una película grasosa en la ropa. Se recomienda usar emulsiones que liberen los ingredientes de manera controlada a lo largo del día.

3 cremas hidratantes que debes usar en otoño-invierno en lugar de aceite corporal| SHVETS production

Gel-crema hidro-ansorbente de base acuosa profunda

Su innovadora textura combina la ligereza de un gel con la nutrición de una crema. Está enriquecida con altas concentraciones de ácido hialurónico avanzado, el cual actúa como una esponja capaz de retener hasta 1000 veces su peso en agua.

Es excelente para aplicarse inmediatamente después de la ducha, logrando una hidratación que dura 24 horas con una sensación de frescura total. Está probada para absorberse de manera instantánea, revitalizando las células desde el primer segundo

Emulsión nutritiva intensiva con manteca de karité y glicerina

Al combinar la manteca de karité con la glicerina, esta crema duplica los niveles de humectación en los tejidos en muy poco tiempo.

Brinda una capa protectora duradera contra agentes externos agresivos como el agua dura del grio y la calefacción de los interiores. Además, alicia la tirantez de forma inmediata y disuelve la elasticidad natural a la piel áspera.

