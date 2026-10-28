¿De qué murieron los hermanos de Pablo Montero? Las tragedias familiares que recordó en La Granja VIP

Pablo Montero está mostrando una faceta desconocida en La Granja VIP Segunda Temporada. Y es que a pesar de lo hermético que suele ser con su vida privada, hay un tema que lo pone muy sensible y por eso procura evitar: las muertes de sus hermanos, quienes trascendieron siendo muy jóvenes y en sucesos trágicos que nadie pudo evitar.

¿Qué le pasó a los hermanos de Pablo Montero? Así fueron sus trágicas muertes

La vida de Pablo Montero cambió radicalmente en junio del 2010, cuando su hermano Oliver murió en circunstancias lamentables. De acuerdo con la información disponible, primero se dijo que había sido víctima de un accidente de tránsito, pero luego salió a la luz que fue asesinado con un arma de fuego en un supuesto intento de secuestro. En ese momento, el hombre tenía solo 37 años y se dedicaba a gestionar asuntos relacionados con la carrera del cantante.

Pablo Montero se conmovió al ver una foto con sus hermanos hecha con IA|ESPECIAL

Exactamente en junio del 2023, tres años después, Pablo Montero volvió a experimentar el peor de los dolores con el fallecimiento de Javier, su hermano mayor. Esto ocurrió en Torreón y fue a causa de múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca. La versión oficial que se manejó, apunta a un asalto con violencia mientras caminaba por la calle. El mayor de los Hernández Rodríguez, sus apellidos reales, tenía apenas 45 años y era maquillista.

¿Qué dijo Pablo Montero sobre la muerte de sus hermanos? El emotivo momento que tuvo en La Granja VIP

Durante una dinámica de La Granja VIP, Pablo Montero se animó a sincerarse sobre lo mucho que le afectó despedirse de dos de las personas más especiales en su vida, especialmente porque fue de manera imprevista y jamás se imaginó que su familia tendría que vivir momentos tan complicados. Esto porque Oliver Hernández Rodríguez y Javier Hernández Rodríguez fueron asesinados.

"Una pérdida muy grande, la de mi hermano Oliver, inesperadamente. Alguien que fue mi compañero de vida, trabajó conmigo muchos años. La forma en la que se fue, nunca nos la esperamos, que se fuera tan rápido y tan joven. Sentí algo muy fuerte, sentí que perdí una parte de mí. A los dos años viene otra pérdida, la de mi hermano mayor, Javier. La vida me ha sacudido muy fuerte con esto", dijo Pablo Montero con lágrimas en los ojos.