Cómo usar el rubor en barra

El rubor en barra en uno de los elementos de maquillaje más utilizados por la practicidad que representa, pero es importante aplicarlo de manera correcta antes de seguir con tu rutina.

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Los especialistas manifiestan que debes aplicar este rubor correctamente antes de sellar el rostro con polvos y difuminarlo a toquecitos para no levantar la base de maquillaje.

¿Cómo aplicar el rubor en barra?

Las formas de aplicar el rubor van a depender del control que vayas a aplicar sobre la pigmentación. Los métodos son:

Con brocha (La opción más recomendada): toma una brocha sintética y densa para pasarla directamente por la barra. Con el dorso de la mano tienes que quitar el exceso y aplica en las mejillas con toques suaves.

Con los dedos: Otra opción es frotar el producto en el dorso de tu mano para que se caliente y se funda mejor. Con las yemas de los dedos vas a colocarlo en el rostro con toquecitos.

Aplica el rubor en la parte alta de las mejillas.|(Especial/Cava)

Directo en la piel: La última opción es dibujar pequeños puntos o una línea diagonal sobre los pómulos. Vas a difuminar rápido de manera ascendente con ayuda de una esponja húmeda o una brocha para que no queden marcas.

Por otro lado, puedes tener en cuenta la manera de aplicarlo según tu tipo de rostro. Esto es:



Rostro alargado: aplica de forma horizontal con dirección desde el pómulo hacia la oreja.

Rostro redondo: coloca el rubor en ángulo diagonal hacia arriba, desde el centro del pómulo hasta la sien.

Rostro ovalado: aplica rubor en la zona alta del pómulo difuminando suavemente hacia atrás.

Cosas que NO debes hacer

Evita arrastrar: Nunca frotes con fuerza la brocha o la esponja; esto solo moverá tu base de maquillaje y creará parches.

Hay varios métodos para maquillar con rubor.|(ESPECIAL/CANVA)

Ve de menos a más: ten en cuenta que el rubor en barra es muy pigmentado por lo que se recomienda colocar capas finas hasta que logres la intensidad que buscabas.

Séllalo para que dure: en el caso de que tengas la piel mixta o grasa deberás aplicar polvo traslúcido o una capa ligera de rubor en polvo para fijarlo todo el día.

