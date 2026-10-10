El arrollador éxito de la película animada de Netflix, K-Pop: Demon Hunters ha desatado una auténtica locura en el mundo de la papelería escolar. Las talentosas integrantes de Huntrix no solo se encargan de combatir demonios y romper récrods en los escenarios; ahora también llenan de color y estilo utbano los escritorios y mochilas de todos sus fanáticos.

Si estás armando tu kit escolar inspirado en la banda o simplemente quieres darle un toque kawaii a tus tareas, tener las herramientas correctas marcará la diferencia. A continuación te presentamos 5 diseños de sacapuntas más virales y prácticos para complementar tu estuchera.

Kevyn Bicolor revela en La Granja VIP la VERDAD detrás de sus largos chinos

5 sacapuntas de Kpop Demon Hunters que todo fan debe tener

El sacapuntas 3 en 1

Uno de los favoritos en redes sociales por su gran utilidad. Es un diseño compacto en tonos pastel y cuenta con tres funciones en un solo cuerpo: en un extremo tiene el sacapuntas, en el otro una goma de borrar y en la parte inferior incluye un pequeño cepillo para limpiar los residuos de los apuntes.

Sacapuntas de doble agujero con contenedor transparente

Si utilizas tanto lápices normales como colores gruesos, este diseño es indispensable. Cuenta con dos navajas de acero de 8 mm y 11 mm, protegidas por un depósito hermético que recolecta todas las virutas de madera.

5 sacapuntas de Kpop Demon Hunters que todo fan debe tener en su estuchera|Pinterest

Set escolar compacto integrado en estuche plano

Para quienes buscan llevar todo organizado en un solo lugar. Este concepto se vende como parte de kits oficiales de papelería en tiendas en línea. Consta de un sacapuntas rectangular extraplano, junto a reglas y gomas a juego.

Sacapuntas con base de goma protectora 2 en 1

Una variante muy práctica donde todo el cuerpo exterior del sacapuntas es en realidad una gran goma de borrar texturizada con el logotipo de Huntrix o las caras de los personajes en formato chibi.

Tajatajas cilíndricas de los Saja Boys

El exterior rinde homenaje a la canción Soda Pop de los Saja Boys, imitando la forma de una pequeña lata de refresco, donde la ranura para afilar está oculta debajo de la pestaña superior.

