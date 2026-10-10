¡Tlacoyo lo consiguió! Este es el premio que ganó tras llegar a la meta de seguidores en La Granja VIP

El perrito Tlacoyo no solo ha enamorado a todos dentro de La Granja VIP, también al público que ahora puede seguir sus aventuras en redes sociales que, rápidamente, crecieron en número de seguidores.

El día miércoles Kristal Silva y Adal Ramones dieron a conocer que si Tlacoyo alcanzaba los 5 mil seguidores en TikTok ganaría un premio. De inmediato, miles de personas lo apoyaron y superó por mucho la meta. Hasta la publicación de esta nota el perrito ya contaba con casi 14 mil seguidores.

Fernando Lozada fue el encargado de abrir su premio. Tlacoyo recibió una placa para su casita, una pelota y un gallo de peluche que encantó al perrito y de inmediato comenzó a jugar con él.

Fernando dijo que a él le encantan los animales, pero en especial Tlacoyo le recuerda mucho a Toto, un perrito que había sido atropellado por un camión y él adoptó, "me recuerda a él, es muy feliz, es muy agradecido, tiene muy bonita energía y se siente en todos, apoya mucho a la convivencia".

Adal Ramones recordó que hay muchos perritos en la calle que necesitan una segunda oportunidad y pidió al público: "ya lo saben, adopten, no compren".

♬ sonido original - Tlacoyo @tlacoyo.enlagranja ¡Abran paso que llegó el mero mero! 🐶 Soy #Tlacoyo y ya tengo redes sociales oficiales para que no te pierdas ni un solo detalle de mi vida en #LaGranjaVIP.

La historia de Tlacoyo, el perrito de La Granja VIP

Quienes ya siguen a Tlacoyo en redes sociales podrán encontrar un video en el que se explica un poco de su historia.

Según se cuenta, un día lo abandonaron en una carretera por lo que el cachorro caminó y caminó hasta encontrar un lugar en donde pudieran ayudarlo. Así fue como llegó a un refugio de animales.

Luego de recibir cuidados y cariños, el perrito volvió a confiar y se volvió muy sociable tanto con otros perros como con los humanos, especialmente los niños.

Un día apareció el Tío Pepe y, desde que lo vio, supo que se convertiría en el Granjero número 21. "Ahora me llamo Tlacoyo y estoy listo para mostrarles mi nueva vida siendo feliz. Gracias por darme una segunda oportunidad. Espero cuiden a mis amigos perritos, gatitos y todos los animales que vean a su alrededor", se escucha decir en el video.

