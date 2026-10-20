3 cortes bob clásico para mujeres mayores de 40

Los cortes bob son uno de los más utilizados debido a que siempre lucen bien y son atemporales. En este caso si estás buscando un cambio de look pues te traemos tres estilos para mujeres mayores de 40 años.

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Se recomienda utilizar los cortes Bob Clásico Recto, el Long Bob (Lob) y el Bob Texturizado o con Capas Suaves. A partir de los 40 años, el corte bob se convierte en una de las mejores herramientas estilísticas.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo bob?

Bob Clásico Recto (Straight Bob)

Este es un corte con estilo simétrico y minimalista que se destaca porque sus puntas se linean perfectamente a la misma altura que por lo general es a la altura de la mandíbula o el mentón.

Se recomienda porque aporta una silueta estilizada y elegante. Se eliminan las puntas abiertes y se mantiene una línea sólida que genera un efecto óptico de cabello más grueso, denso y sano.

Así se ve el corte glassy bob clásico.|(ESPECIAL/Pinterest)

Long Bob (Lob)

Otra de las opciones es el long bob que es un poco más largo que el tradicional ya que su longitud se sitúa entre la barbilla y la clavícula. Es ideal como paso intermedio para no realizar un cambio drástico de longitud.

Este corte alarga visualmente el cuello y suaviza de forma notable las facciones de la mandíbula. Además, ofrece la versatilidad de poder recoger el cabello en una coleta cuando sea necesario.

Bob Texturizado o con Capas Suaves

Por último, tenemos este corte que incorpora capas sutiles internas como así también un desfilado estratégico en las puntas que brinda dinamismo.

Es un estilo que evita que la melena se vea plana o rígida. texturas finas o con menor densidad. Ayuda a disimular la pérdida de firmeza facial aportando un aspecto fresco y rejuvenecido.