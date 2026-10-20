Mientras en México usamos esta planta para darle sabor a la comida, en India forma parte de la rutina para el cuidado de la piel

Si en México la cúrcuma es una especia que utilizamos para dar sabor y color a diferentes platillos, en India también forma parte de las tradiciones de belleza para cuidar la piel. Su característico tono amarillo y su uso en la medicina tradicional ayurvédica la han convertido en un ingrediente popular para preparar mascarillas y limpiadores faciales. Además, contiene curcumina, un compuesto estudiado por sus posibles propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

De acuerdo con una revisión científica publicada en 2016 y disponible en ScienceDirect, se analizaron estudios sobre los efectos de la cúrcuma (Curcuma longa) y la curcumina en la salud de la piel. Los resultados fueron prometedores para algunas afecciones dermatológicas, aunque se necesitan más investigaciones para confirmar su eficacia. Por ello, no debe considerarse una solución garantizada para los problemas cutáneos.

El cúrcuma es una especia para cocinar y que tiene beneficios para la piel.|(Especial/Canva)

¿Cómo se utiliza la cúrcuma para el cuidado de la piel en India?

En India, la cúrcuma forma parte de preparaciones tradicionales de belleza, como el ubtan, una mezcla de ingredientes vegetales que se utiliza para limpiar y exfoliar suavemente la piel. Según la receta, puede combinarse con harinas de legumbres, arcillas, hierbas y otras especias. También se ha empleado en ceremonias previas al matrimonio, como parte de los rituales de belleza de las novias.

La popularidad de esta planta se relaciona con la curcumina, un compuesto cuyas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias han despertado el interés de la investigación científica. Sin embargo, sus posibles beneficios dependen de la formulación y la concentración, por lo que no todos los productos con cúrcuma ofrecen los mismos resultados.

El ubtan tampoco se prepara con un único ingrediente. Según explica el blog de sostenibilidad Esturirafi, este limpiador facial ayurvédico puede incluir arcillas, legumbres, especias y plantas. Algunas recetas incorporan cúrcuma, avena y regaliz, ingredientes utilizados en distintas preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel.

¿Qué debes tener en cuenta antes de usar cúrcuma en el rostro?

Aunque tiene una larga historia de uso tradicional, la cúrcuma puede provocar irritación o reacciones alérgicas en algunas personas. Además, su pigmento amarillo puede dejar manchas temporales en la piel y en los tejidos.

Si quieres incorporarla a tu rutina, lo recomendable es elegir productos formulados para uso cosmético y probarlos primero en una pequeña zona. Evita aplicarlos cerca de los ojos o sobre piel irritada, y suspende su uso si notas ardor, enrojecimiento o comezón.

Así, una especia que en México asociamos principalmente con la cocina también tiene un lugar en las tradiciones de belleza de India, aunque su uso debe hacerse con precaución y sin perder de vista la evidencia científica disponible.