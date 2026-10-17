La serie animada australiana Bluey ha conquistado el corazón de los más pequeños gracias a sus divertidas ocurrencias, juegos y grandes lecciones familiares. No es sorpresa que sea una de las temáticas más pedidas para celebrar los cumpleaños, conoce cómo hacer adornos caseros económicos y hermosos.

Su estás planeando la fiesta de tu hijo o hija y quieres ahorrar dinero mientras creas detalles únicos, las manualidades hechas por ti mismo son la mejor opción. La ventaja de este universo es su paleta de colores vibrantes: azul fuerte, celeste, naranja claro y beige.

Kevyn Contreras no puede contener la emoción al hablarle a su hija: así reaccionaron los Granjeros (VIDEO)

Cómo hacer adornos de Bluey para un cumpleaños

Los globos personaje

Los globos son la base de cualquier fiesta infantil. En lugar de gastar en costosos globos metálicos con licencias oficiales, puedes transformar globos de látex comunes en las caras de Bluey y su hermanita Bingo.

Infla los globos y dibuja en cartulinas o foami las siluetas de las orejas, las manchas y el hocico de los personajes. Pega las piezas directamente sobre el globo usando cinta doble cara.

Los globos personaje

El arco de globos orgánico

Infla los globos en pares y ve alternando los tamaños para que no quede perfecto ni simétrico. Inserta los nudos de los globos en los agujeros de la cinta plástica.

Fija la cinta a la pared con los ganchos dándole una forma de L invertida o de arco curvo flotante. Puedes complementar el fondo con un letrero de cartulina que diga "Wackadoo!" o el nombre de tu hijo.

El arco de globos orgánico

Centros de mesa y dulceros con material reciclado

Forra los contenedores por completo con el papel de color base En el centro, pega una silueta impresa de los perritos saludando. Llena el interior con papel china picado de colores contrastantes y coloca brochetas de bombones, paletas o los dulces tradicionales. ¡Se ven profesionales y súper ordenados!

Centros de mesa y dulceros con material reciclado

Banderines e invitaciones de cumpleaños DIY

Corta triángulos iguales en cartulinas azules y naranjas. Puedes imprimir letras grandes con el nombre del festejado o la frase "Feliz Cumpleaños" y pegarlas al centro de cada triángulo. Haz dos pequeñas perforaciones en las esquinas superiores de cada pieza, pasa el listón y cuélgalo cruzando la sala.