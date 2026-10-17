Házte estos 3 diseños de uñas al estilo bruja moderna; ideales para el Halloween

El 31 de octubre se acerca cada vez más rápido y las fiestas de Halloween están a la orden. Por eso, ya sea que quieres complementar tus disfraces o tener toda la esencia de una bruja moderna en tus manos, he aquí 3 diseños de uñas que te pueden convencer. Puedes aplicar al 100% las propuestas o adáptalas con elementos que te agradaron. Toma nota y aplica los consejos para lucir descomunal.

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¿Qué es una bruja moderna?

Este es un concepto que se ha ido adaptando y abrazando por muchas mujeres en mayor o menor medida como un estilo de vida. Se indica que una bruja moderna es aquella persona que deja un poco el lado místico-mágico del concepto, para adaptarlo a las necesidades del siglo XXI. Se ha entendido como un proceso de empoderamiento y autoconocimiento. Algunas lo asocian con el tema de las energías con lecturas del tarot, las hierbas, ciclos lunares, cristales o la astrología.

¿Cuáles son los 3 diseños de uñas más espectaculares para lucir como una bruja moderna?

1.- Negro Mate con Aplicaciones Metálicas (Charms) - Según lo explicado por la IA de Google, esta propuesta de uñas tiene una inspiración en el minimalismo oscuro y texturizado. Por eso se recomienda poner una base en esmalte negro con un top coat en acabado mate. Y el diseño en sí, consiste en dos o tres uñas de acento donde pongas pequeños charms o estoperoles con forma de serpiente o luna. El color de estos detalles es el plateado o un oro viejo.

2.- Uñas Cat Eye en Tonos Oscuros - Aquí el estilo de bruja moderna se propone con uñas largas en forma almendrada o puntiaguda. Los colores a utilizar son en esmalte magnético con tonos negro, vino o rojo borgoña, con el propósito de que al momento de mover las manos… parezca que sale un destello mágico como si se tratara de un hechizo. Este diseño propaga un aire sofisticado, gótico y sin necesidad de dibujos en tus manos.

3.- Francesa Invertida con Símbolos Dorados - El objetivo con este diseño es una reinterpretación mística de la manicura francesa. La base debe ser en nude o transparente, donde se pondrá una línea fina en colores morado oscuro o negro en la base de la cutícula. En la uña desnuda y con un toque sutil, se pueden dibujar elementos astrológicos en dorado.