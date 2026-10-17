La Granja VIP: Ver EN VIVO el viernes de TRAICIÓN HOY viernes 16 de octubre, Granjero se une a Tabla de Nominados; alguien recibirá una FUERTE sanción

Hoy es Viernes de Traición, donde se dará a conocer quién será salvado y traicionado, una decisión que será realizada por Azalia Ojeda, quien la noche anterior ganó el Juego de Salvación, una victoria que también le permitió salir de la Tabla de Nominados. Además, el 16 de octubre se dará a conocer una fuerte sanción que un Granjero va a recibir por sus acciones en La Granja VIP.

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¿Quiénes se pueden salvar de la Tabla de Nominados?

Hoy para los Granjeros será un momento decisivo, ya que al dar sus mejores promesas Azalia Ojeda podría sacarlos de la Tabla de Nominados. Por lo que Julio Camejo, Kevyn "Bicolor" Contreras y Mario "Mono" Osuna aún tienen la última oportunidad de salvarse del riesgo de eliminación.

Sin embargo, no será lo único que pasé en la jornada, además de salvar a alguien, se dará a conocer a quién se va a traicionar, por lo que uno de los Granjeros formará parte de la Tabla de Nominados. ¿Quién será seleccionado?