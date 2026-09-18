Cuál es la planta de flores blancas que se adapta fácil al hogar y embellece tu jardín

Si buscas una planta de flores blancas que pueda adaptarse con relativa facilidad a distintos jardines, el viburno es una de las alternativas que conviene considerar. Este nombre común reúne distintas especies del género Viburnum, arbustos apreciados por su follaje, sus inflorescencias y, en algunas variedades, sus frutos ornamentales.

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En México, al viburno también se le conoce como durillo, aunque los nombres comunes pueden variar según la especie y la región. El género Viburnum pertenece a la familia Adoxaceae y comprende numerosas especies con características diferentes.

Algunas presentan flores blancas agrupadas en grandes inflorescencias, mientras que otras desarrollan flores pequeñas reunidas en estructuras redondeadas. La Royal Horticultural Society (RHS) destaca el valor ornamental de los viburnos por su diversidad de formas, frutos y follaje, aunque sus necesidades de cultivo dependen de la especie elegida.

Viburno: la planta que tiene flores blancas llamativas y es ideal para cultivar en el jardín

El viburno es un arbusto ornamental que puede utilizarse para formar setos, borduras o ejemplares aislados. Una de las razones por las que suele incorporarse en jardines es su floración. En numerosas especies aparece en tonos blancos o blanco crema.

Entre las especies conocidas se encuentra Viburnum tinus, llamada comúnmente durillo, un arbusto perenne originario de la región mediterránea que puede producir grupos de pequeñas flores blancas o rosadas. Otra especie muy cultivada es Viburnum opulus, conocida como viburno de bola de nieve por sus grandes inflorescencias blancas y redondeadas.

El Missouri Botanical Garden destaca que las características de cada especie son diferentes, por lo que es importante elegir el ejemplar de acuerdo con las condiciones del lugar donde será plantado. Además de las flores, algunos ejemplares pueden ofrecer otros atractivos:



Flores blancas abundantes: dependiendo de la especie, aparecen reunidas en racimos, corimbos o grandes estructuras redondeadas.

dependiendo de la especie, aparecen reunidas en racimos, corimbos o grandes estructuras redondeadas. Follaje ornamental: hay especies de hojas perennes y otras caducifolias, con formas y tonalidades diferentes.

hay especies de hojas perennes y otras caducifolias, con formas y tonalidades diferentes. Frutos decorativos: algunas variedades producen frutos que pueden adquirir colores llamativos después de la floración.

algunas variedades producen frutos que pueden adquirir colores llamativos después de la floración. Valor para la fauna: determinados viburnos ofrecen recursos para aves y otros organismos, especialmente a través de sus frutos.

determinados viburnos ofrecen recursos para aves y otros organismos, especialmente a través de sus frutos. Versatilidad en el jardín: según la especie y su tamaño adulto, puede utilizarse como arbusto aislado, seto o parte de una composición vegetal.

¿Cómo cuidar el viburno para que crezca sano y florezca?

No todas las especies tienen exactamente los mismos requerimientos, por lo que las condiciones deben ajustarse al tipo de variedad. La RHS recomienda consultar las necesidades particulares de cada especie. Algunas variedades toleran diferentes niveles de exposición solar, aunque la cantidad de luz puede influir en la floración.



Elige la ubicación según la especie: pueden cultivarse a pleno sol o en semisombra, pero las necesidades exactas varían entre especies.

pueden cultivarse a pleno sol o en semisombra, pero las necesidades exactas varían entre especies. Asegura un buen drenaje: el suelo debe permitir que el exceso de agua se evacue correctamente para evitar problemas en las raíces.

el suelo debe permitir que el exceso de agua se evacue correctamente para evitar problemas en las raíces. Mantén una humedad equilibrada: durante el establecimiento y los periodos secos puede necesitar riegos regulares, mientras que un ejemplar adulto establecido puede requerir menos atención dependiendo del clima.

durante el establecimiento y los periodos secos puede necesitar riegos regulares, mientras que un ejemplar adulto establecido puede requerir menos atención dependiendo del clima. Aporta materia orgánica al suelo: una cantidad adecuada de compost u otra materia orgánica puede contribuir a mejorar las condiciones del terreno.

una cantidad adecuada de compost u otra materia orgánica puede contribuir a mejorar las condiciones del terreno. Poda en el momento adecuado: la necesidad y época de poda dependen de la especie. Una poda realizada después de la floración permite conservar mejor los brotes que producirán flores.

La University of Minnesota Extension señala que esta planta puede verse afectada por diferentes plagas y enfermedades. Por eso recomienda revisar periódicamente el follaje y las ramas para detectar cambios. La circulación de aire, una ubicación apropiada y unas condiciones de cultivo equilibradas también forman parte de la prevención.