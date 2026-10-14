ÚLTIMA HORA: Laura Bozzo se encuentra INTUBADA y en estado grave debido a delicado estado de salud; esto sabemos

Este miércoles 14 de octubre se ha dado a conocer, por medio de la periodista María Luisa Valdés Doria que Laura Bozzo se encuentra intubada, esto luego de haber sido hospitalizada de emergencia el pasado martes 13 de octubre en Acapulco, Guerrero, estado en el que vive la reconocida y polémica conductora de televisión desde hace tiempo. La hospitalización está relacionada con una posible úlcera gástrica así como problemas gastrointestinales. Hasta el momento no hay un comunicado oficial en el que se confirme el diágnostico médico oficial. Sin embargo, esta información ha mantenido las alertas en el medio del espectáculo así como en todos los fans de Laura Bozzo.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo este 14 de octubre de 2026?

Los primeros reportes y la información difundida por la periodista María Luisa Valdés Doria han revelado que Laura Bozzo se encuentra intubada, en un estado grave y delicado de salud, incluso por dicho motivo tuvo que ser intervenida en un hospital público a las afueras de Acapulco Guerrero. De acuerdo con los datos compartidos hasta el momento, a Laura Bozzo se le habría reventado una úlcera gástrica así como también habría presentado graves problemas gastrointestinales. Por ahora no hay un comunicado oficial que detalle el procedimiento al que ha sido sometida ni tampoco se ha revelado el diagnóstico oficial aunque hasta el momento se habla de una obstrucción intestinal y una deshidratación severa.

¿En qué consiste la "intubación", condición médica en la que se encuentra Laura Bozzo?

Entubar a una paciente médico (o intubar) es un proceso en el que se introduce un tubo flexible (sonda endotraqueal) a través de la boca; o bien, por la nariz y que llega hasta la tráquea. De acuerdo con MedlinePlus este proceso se realiza para "mantener la vía respiratoria abierta con el fin de suministrar oxígeno, apoyar la respiración en ciertas enfermedades, proteger los pulmones". Esto se realiza solo en casos de extrema emergencia. Por su parte, algunos de los riesgos que existen son sangrado, infección, traumatismo de la laringe, punción o desgarro.

Laura Bozzo fue sometida a este procedimiento médico, sin embargo hasta el momento no hay un comunicado médico que detalle más información sobre su estado de salud.

