Ni rojo ni gris: 6 tonos de uñas que triunfarán este otoño
Estos colores de uñas se perfilan como una alternativa elegante para renovar la manicura este otoño con tonos versátiles y fáciles de combinar.
Con el cambio de estación, las tendencias de belleza también se renuevan y las uñas se convierten en uno de los detalles que pueden trasformar un look. Elegir un nuevo color uñas permite actualizar la manicura sin modificar demasiado el estilo personal.
Este otoño, los esmaltes dejan atrás algunas elecciones habituales para dar paso a una paleta variada y elegante. Hay tonos delicados para quienes prefieren una manicura discreta y opciones más profundas para quienes buscan que sus manos tengan mayor protagonismo.
¿Qué colores de uñas serán tendencia este otoño?
La paleta de esta temporada ofrece opciones para diferentes estilos, desde manicuras discretas hasta propuestas más intensas. Estos seis tonos permiten renovar las uñas y jugar con acabados que aportan luminosidad, calidez o sofisticación.
Blanco milky
El blanco milky es una alternativa para quienes buscan una manicura limpia y minimalista. Su acabado puede combinarse con accesorios metálicos y diferentes formas de uñas para conseguir un resultado delicado y sofisticado.
Rosado translúcido
El rosado translúcido apuesta por un efecto natural que permite realzar las uñas sin recalcar el resultado. Puede adaptarse a distintas formas y largos, por lo que funciona tanto para estilos discretos como para manicuras más cuidadas.
Champagne
Los tonos champagne aportan luminosidad y un acabado refinado a las manos. Pueden combinarse especialmente bien con prendas de un solo color para crear una apariencia uniforme y elegante.
Terracota
Destaca por su versatilidad y por apostar calidez a la manicura. Una capa de brillo puede ayuda a intensificar el tono y prolongar el aspecto cuidado del esmalte.
Vino
El color vino aporta profundidad y se relaciona con una estética sofisticada. Un acabado brillante puede potenciar su intensidad y convertirlo en una opción adecuada para quienes prefieren colores más oscuros.
Negro
Continúa siendo una elección clásica para una manicura de apariencia elegante. Puedes llevarse solo o combinarse con detalles metálicos y prendas claras para generar contraste.
¿Cómo evitar que las uñas se pongan amarillas?
Para evitar que las uñas se pongan amarillas, es importante mantenerlas limpias e hidratadas y utilizar una base protectora antes del esmalte. También conviene evitar el uso continuo de colores intensos sin períodos de descanso. Si el cambio de color persiste, se recomienda consultar con un especialista para determinar su causa.