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Invitados de La Resolana: Las celebridades que estarán con nosotros este 20 de septiembre

Este domingo tendremos un programa de lujo en La Resolana, nuestro querido Capi Pérez recibirá a grandes invitados.

invitados la resolana 20 de septiembre

La Resolana se recargará de energía granjera este domingo 20 de septiembre con la llegada de inigualables invitados que nos harán pasar momentos de alegría y nos harán reír a carcajadas con dinámicas divertidísimas. Romina Marcos, Abigail Pak "La Coreañera", Emmanuel Cortes y César Doroteo, pondrán el programa de cabeza y revelarán uno que otro secreto.

Datos curiosos de los invitados de la Resolana


Abigail Pak "La Coreñera": Es la primera eliminada del reality La Granja VIP Segunda Temporada y viene recargada de energía cumbiañera. Además de haber participado en el programa, ella tiene un grupo de música cumbia donde toca el acordeón. Sus papás son originarios de Corea; sin embargo, Abigail creció en Texas y después migró a México donde cumplió su gran sueño de tener su propio grupo.

Emmanuel Cortes: Cantante originario de Arkansas con raíces mexicanas e inicio en la música a la corta edad de los 14 años cuando aprendió a tocar la guitarra. Actualmente, Emmanuel tiene 19 años y ha sido nominado en los Premios Billboard de la Música Latina, su canción "Amor" se ha hizo viral durante el 2025 y sigue sonando en todos lados.

Romina Marcos: Cantante e influencer, uno de sus temas más importantes es "Me dijeron que no", donde habla del amor personal y de levantarse en momentos austeros. Su mamá, Niurka Marcos, actualmente esta en La Granja VIP y es uno de sus más grandes apoyos afuera. Romina sostiene una relación con la doctora Laura Salazar.

César Doroteo: Una de las grandes sorpresas de La Granja VIP Primera Temporada, "Teo" encantó a todo el público y lo convirtió en el tercer finalista. Antes de entrar al reality, César ya era muy conocido por su contenido en redes sociales y por la dupla en Internet "Pepe y Teo".

¿Cuándo y dónde ver La Resolana?

Recuerda que el Capi Pérez te espera todos los domingos a las 11:00 p.m. por la señal de Azteca UNO con grandes dinámicas, parodias de La Granja VIP. También puedes ver la transmisión del programa en vivo por el sitio web dando click aquí.

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