La TRAICIÓN: Las cuentas pendientes que podrían explotar esta noche en La Granja VIP

La convivencia dentro de La Granja VIP ha dejado varios roces que podrían cobrar fuerza durante La Traición de esta noche. Después de los conflictos, reclamos y movimientos estratégicos de los últimos días, algunos participantes llegan a la dinámica con diferencias que todavía no han quedado completamente resueltas. Aunque no es posible saber de antemano qué ocurrirá durante la transmisión, hay varios enfrentamientos y tensiones que han marcado la semana y que podrían influir en las decisiones de los granjeros.

Niurka y Mono Osuna, una diferencia que sigue creciendo

Uno de los frentes más evidentes es el de Niurka y 'Mono' Osuna. El peón ha expresado sus desacuerdos con la cubana en distintas conversaciones, mientras que Niurka ya le reclamó que, desde su perspectiva, existe una fijación con ella. La tensión entre ambos podría convertirse nuevamente en tema de conversación si sus posturas vuelven a encontrarse durante la dinámica.

Natalia y Bicolor también dejaron cuentas pendientes

Otro momento que llamó la atención fue el intercambio entre Natalia Alcocer y Bicolor, luego de una broma que incomodó a la granjera. Natalia no dudó en marcarle un límite y la situación quedó como uno de los momentos más comentados de la jornada. Ahora habrá que ver si el episodio queda como una anécdota de convivencia o si termina influyendo en la relación entre ambos.

Trejo y Kevyn ponen a prueba su cercanía

También está la relación entre Carlos Trejo y Bicolor, que tuvo un momento complicado después de que el primero cuestionara algunas actitudes de Kevyn. La situación dejó ver que incluso las relaciones que parecían más cercanas pueden atravesar diferencias dentro del reality. A esto se suman las distintas estrategias que comienzan a formarse entre los habitantes y las conversaciones sobre posibles nominados. Por eso, La Traición de esta noche llega después de una semana especialmente movida. Las cuentas pendientes no necesariamente tendrán que convertirse en una pelea: también podrían aparecer en forma de decisiones, alianzas, reclamos o cambios de estrategia.