Christian Nodal sorprende con adelanto de nueva canción ¿Está inspirada en Ángela Aguilar?

A través de redes sociales internautas han comenzado a viralizar el nombre de Christian Nodal luego de que el intérprete compartió un adelanto de su nueva canción y las románticas frases que eligió para componer ha despertado de inmediato las especulaciones sobre una posible inspiración en su esposa Ángela Aguilar, aunque él no ha confirmado que el tema está dedicado a ella. Sin embargo, todo indica que sí luego de que su melodía habla sobre encontrar al amor de su vida, sentar cabeza y caminar hacia el altar.

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¿De qué trata la nueva canción de Christian Nodal?

El video donde se ve a Nodal cantando muchos la han interpretado como una declaración de amor completamente enfocada en el compromiso de pareja, entre sus frases que han llamado la atención se encuentran: “es momento de sentar cabeza”, “el amor de mi vida llegó” y “voy camino al altar con certeza”. además de expresar que nadie podría amarlo con la misma manera que él lo hace.

Debido a las pequeñas frases que describen parte de su vida muchos seguidores relacionaron el tema con la intérprete de “La llorona” ya que ambos unieron sus vidas. Sin embargo, hasta el momento Nodal no ha dicho de manera explícita que la canción esté escrita para ella, por lo que se trata de una interpretación a partir de las pistas que dejó el adelanto.

La temática también resulta llamativa porque habla de una persona que encontró estabilidad sentimental y está convencida de dar un siguiente paso en el amor. Esto ha hecho que algunos internautas incluso relacionen la letra con los planes de la pareja y su historia matrimonial.

¡Que maravilla de canción! Eso es tener talento y no m@madas 🔥🔥🔥#Nodal pic.twitter.com/OPmeCuOhIF — Sam Forajida (Nopal's Version) (@Samanth05632592) September 9, 2026

¿Cómo ha sido la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La historia entre Nodal y Ángela Aguilar comenzó mucho antes de que confirmaran su romancem, tono inició cuando ambos ya habían coincidido musicalmente y colaboraron en “Dime cómo quieres”, canción estrenada en noviembre de 2020. En aquel momento, la relación entre ambos era presentada públicamente como una colaboración, años después, sus caminos volvieron a cruzarse en medio de importantes cambios en sus vidas personales. En junio de 2024, ambos confirmaron públicamente su relación sentimental, después de que Nodal terminara su relación con Cazzu. Posteriormente, en julio de de ese mismo año, se hizo pública su boda en una ceremonia privada celebrada en Morelos.