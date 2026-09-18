“Si el papá de mis hijas te ve te parte la cara": La TAJANTE advertencia de Natalia Alcocer a Kevyn Bicolor en La Granja VIP

Las dinámicas de La Granja VIP están que sacan chispas y este Jueves de Salvación no fue la excepción, pues los juegos y tensiones se convirtieron en un escenario de confrontación directa luego de que Natalia Alcocer decidiera no pasar por alto la broma pesada que recibió horas antes por parte de Kevyn Bicolor.

La relación entre los participantes se volvió muy tensa desde que Kevyn El Bicolor le hizo "chivitos" a Natalia Alcocer, un gesto que provocó el rechazo inmediato de la casa y la molestia evidente de la llamada "Vikinga". Aprovechando la dinámica de la noche donde los habitantes debían vaciar su bolsita de tierra sobre el recipiente de los nominados para marcar sus posturas, Natalia no dudó un segundo cuando llegó su turno de encarar a Kevyn. Al momento de dejar la tierra, la presentadora descargó toda su indignación frente a las cámaras.

Alcocer le reclamó con firmeza el sobrepasarse de listo y romper los límites de su amistad, recordándole que es una mujer casada y madre de cuatro hijos. La confrontación subió de tono cuando soltó una advertencia tajante que dejó helado a Bicolor: "Si el papá de mis hijas te ve, te parte la cara". Por lo anterior, el comediante no tuvo más remedio que escuchar el reclamo sin responder.

¿Quiénes son los nominados este jueves 17 de septiembre en La Granja VIP?

La tensión por el roce no es el único fuego encendido en La Granja VIP Segunda Temporada , pues la lista de amenazados de salir del reality el próximo fin de semana está quedando definida tras una jornada caótica en las votaciones.

La tabla de nominados está compuesta por: Manelyk González, Azalia Ojeda, Mónica Noguera, Kevyn Bicolor y Niurka Marcos. A este grupo se sumó de manera directa María Karunna, sancionada por la producción debido a una infracción disciplinaria. La cantante fue nominada automáticamente tras negarse reiteradamente a portar el micrófono de solapa, ignorando múltiples llamados de atención por los altavoces del rancho.