Horóscopo de Nana Calistar hoy, 18 de septiembre para cada signo; cerrarás la semana con buenas noticias en diversos aspectos

Hoy, viernes 18 de septiembre cerramos la semana, además de dar inicio al fin de semana, ya sea para descansar o salir de la rutina. En la jornada, Nana Calistar alerta a los usuarios de la llegada de buenas noticias o la presencia de ciertos anuncios que deben tomar en cuenta, por eso te detallaremos cuáles son las predicciones para los 12 signos zodiacales durante la jornada.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Aries

Retoma tu disciplina física y tu estrés no lo refugies en la comida. Evita las relaciones por superficialidad y empieza a exigir reciprocidad a tu pareja. Un viaje te ayudará a obtener una transformación, pero para ver resultados debes poner límites, no aceptes más migajas emocionales. En tu salud comienza a tener precauciones con lo que siente, en especial para prevenir las enfermedades respiratorias.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Tauro

Tu terquedad será de gran ayuda para consolidar proyectos que tienes pendientes, lo que finalmente te va a generar frutos. Limpia tu círculo de personas tóxicas, en tus redes sociales realiza lo necesario para proteger tu tranquilidad ante comparaciones. Suelta los recuerdos del pasado, no compares a los demás con antiguas parejas. En el trabajo y dinero mantén la discreción, trabaja en silencio y constantemente para ver que tus ingresos crezcan.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Géminis

No te enganches con provocaciones ajenas, pero mantén tu discreción de los planes personales para que las envidias no se hagan presentes. En un viaje próximo u orden de trámites prepáralos bien para no tener imprevistos de último momento. En el romance, regresará un ex que solamente busca ilusionarte sin razón, deja de rogar atención a las personas que no valen la pena. Debes ser más selectivo con las personas para ver una gran transformación personal.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Cáncer

Escucha más y no saques conclusiones apresuradas sobre lo que opinan los demás. Sana para poder iniciar una relación, por lo que debes tener cuidado con el regreso de un ex, ya que podrías nuevamente abrir una herida. Una invitación a salida o evento social se encargará de subir tu ánimo, pero mide tus desveladas para no tener problemas. Eres prioridad, aprende a decir no y no sientas culpas al poner límites.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Leo

Evita reaccionar ante provocaciones de personas que solamente buscan molestar. Depura tus amistades, distancia a los que solamente minimizan tus logros o buscan sacarte chisme. Una fuerte atracción con alguien cercano se hará presente, en tu relación será indispensable salir de la rutina para encender la pasión. Recupera tu confianza para continuar con proyectos del pasado, no debes demostrarle nada a los demás.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Virgo

Antes de actuar piensa en lo que vayas a comentar, para que no te desquites de frustraciones con la gente a la que quieres. Evita los chisme y no hables de más para no tener mal entendidos con tus amigos. No intentes forzar interés ajeno, no acumules molestias con tu pareja, expresa todo a tiempo. Viajes y desconexiones te ayudarán a manejar mejor el estrés, enfócate en proyectos sin compararte para que valores tu esfuerzo.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Libra

Debes investigar bien todos los movimientos que hacer para encontrar buenas oportunidades financieras, pero evita hacer gastos impulsivos. Controla tu paciencia para no juzgar las decisiones de tus amistades y no reacciones de forma tajante. Es momento de que dejes de idealizar a las personas, asegúrate de que sea alguien que tiene interés mutuo para no forzar la situación. Ante un viaje organiza tus gastos y cuida tu salud ante posible dolor de garganta.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Escorpio

Pierde el miedo a los cambios, es algo necesario para que puedas presenciar un autentico crecimiento en tu vida. Aléjate de las personas que son vampiros emocionales, y no abras tus puertas emocionales a personas del pasado que te lastimaron. Rompe con la rutina con tu pareja para mantener viva la pasión. Si eres soltero, no confundas la intensidad con la compatibilidad. Resuelve los pleitos usando el diálogo maduro, cuida tus gastos para no tener fugas financieras.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Sagitario

Defiende las convicciones y no te dejes influenciar por las críticas de los demás. En tu relación, cuidado con las opiniones ajenas, ya que podrían afectar notablemente tu relación, se más reservado y no le des confianza a gente nueva. Cuida tus pertenencias, evita los gastos impulsivos, ante presiones o cambios de trabajo ten mucha calma. Evalúa con que persona del pasado conviene buscar. Cuida tu alimentación y bienestar en general.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Capricornio

Tendrás el inicio de un nuevo ciclo, pero debes perder el miedo al cambio y no caigas en errores viejos, aprovecha tu aprendizaje para ver mejoras. Aléjate de las personas que te desgastan, no asumas responsabilidades que no te corresponden, busca apoyo en tu familia. Llegan proyectos prometedores, pero es importante que los administres con cautela y no reveles información a los envidiosos para ver mejoras. Administra tu sabiduría, enfócate en lo que genuinamente te proporcione crecimiento.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Acuario

No resuelvas los problemas de los demás, enfócate en ti y en hacer crecer tu energía. No idealices tu pasado para que no vuelvas a relaciones que solamente te dañaron, cuida tus comentarios de amistades. No pospongas tareas. Retoma hábitos saludables de descanso y dieta pero no te obsesiones. Gestiona tu estrés para mejorar tu bienestar en general. Estructura tus planes con metas claras, no hagas gastos innecesarios y construye con constancia para tener un mejor futuro.

Estas son las predicciones para el viernes 18 de septiembre del 2026 para Piscis

Aclara tus emociones y metas personales antes de actuar, en especial no juzgues a los demás. Empieza a ser prudente con lo que les dices a tus amistades, resérvate tus proyectos nacientes. No caigas en relaciones pasadas por nostalgia, exige reciprocidad al conocer a alguien nuevo. Tendrás alivio financiero, controla tu ansiedad nocturna para dormir mejor y disfruta más de tu presente.