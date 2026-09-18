María Karunna se defiende y justifica tras ser nominada por una fuerte falta dentro de La Granja VIP

Este jueves de Salvación la gala inició con una sorpresa, alguien más se uniría a la lista denominados. María Karunna fue multada debido a que, en múltiples ocasiones, se retiró su micrófono. La integrante de Caló, aceptó el castigo, pero intentó justificarse.

Luego de que le dieran la noticia de que tendría que pelear por su salvación por segunda ocasión, Karunna aseguró que únicamente se quitaba el micrófono para dormir e ir al baño. Pero sus compañeros no estuvieron de acuerdo con su manera de actuar.

Julio Camejo explicó que en el reality las estrategias son válidas, pero que al quitarse el micrófono se puede obtener una ventaja porque el público no puede saber qué es lo que está diciendo.

Por su parte, Yvonne Montero dijo que Karunna se retira el micrófono mucho antes de acostarse y que debería hacerlo justo antes de dormir. Además, mencionó que la producción constantemente le está pidiendo que se coloque su micrófono y María ignora la instrucción.

Granjeros descubren que por María Karunna bajó su presupuesto a lo largo de los días

Luego de que se diera a conocer la falta en la que incurrió María Karunna, los Granjeros entendieron por qué en diversas ocasiones su presupuesto ha disminuido.

Y es que Adal Ramones explicó que se trata de una falta grave que no pueden pasar por alto. “Nosotros nos debemos al público y eso lo sabes tú. Para que puedan seguir cada estrategia y cada conversación necesitan escuchar”.

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El conductor recordó que el público es el máximo juez de la competencia y que para poder decidir a quién salvar necesitan conocer a detalle cada una de las palabras y acciones de todos los Granjeros.

Añadió que al quitarse el micrófono e impedir que se escuchen ciertos comentarios el juego ya no es limpio para todos. “El resto de tus compañeros no se ha escondido para hablar y se muestran como son”, señaló Adal y recordó que cuando un micrófono no está en su lugar, no sólo se está faltando a una regla de La Granja sino que se está dejando al público fuera de la historia y eso tiene graves consecuencias.

