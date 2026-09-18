¿Quiénes son los Hermanos Simio? La curiosa razón detrás de este apodo en La Granja VIP

En medio del desgaste físico y mental que implica el encierro en La Granja VIP Segunda Temporada, la convivencia diaria también ha dado pie a alianzas y amistades genuinas que se han convertido en el motor de algunos habitantes para no tirar la toalla.

El ejemplo más claro de esta química lo protagonizan Fernando Lozada y Pascal Nadaud, dos de los competidores más llamativos (y no solo por su físico) de la segunda temporada que han conquistado a los espectadores bajo un peculiar sello de identidad: Los "Hermanos Simio".

El curioso sobrenombre nació de manera natural, pues ambos deportistas comenzaron a llamarse "hermano simio" para hacer referencia a su fuerza física, su estilo de juego directo y la complicidad relajada —llena de bromas y lealtad — que muestran mientras cumplen con las faenas pesadas del rancho. Recordemos que ambos compartieron granero la primera semana, así como las pesadas tareas que implica el ser Peones de La Granja VIP.

La fuerte amistad de Los Hermanos Simio en La Granja VIP

Esta amistad quedó sellada de forma contundente cuando Pascal conquistó el liderazgo semanal y obtuvo la llave de la codiciada suite del Capataz. Al momento de elegir a su acompañante para gozar de las comodidades y lujos del espacio privado, Nadaud no lo pensó dos veces y seleccionó a Lozada.

El gesto llegó profundo en Fernando, quien no dudó en abrirse de forma emotiva ante su compañero, confesándole que de no ser por su presencia , apoyo y buen humor, la estancia dentro del reality le estaría resultando infinitamente más difícil de sobrellevar.

Más allá de la diversión cotidiana, la dupla de los "Hermanos Simio" ha demostrado ser una parte fundamental dentro de la granja. Su capacidad para mantenerse al margen del chisme destructivo sin perder peso competitivo los posiciona como una de las duplas más queridas por la audiencia y más respetadas —e incluso shippeadas a ratos— por sus contrincantes al momento de encarar las pruebas físicas.