Cómo lavar el cabello en seco: 3 ideas para principiantes

Mantener el cabello fresco y con volumen todos los días puede ser un desafío, especialmente si tienes un ritmo de vida acelerado o tu melena tiende a genetar grasa rápidamente. Lavar tu cabello en seco es tu mejor aliado cosmético, ya que al gua diariamente puede resecar las puntas y debilitar el cuero cabelludo.

Si nunca lo has intentado y temes que tu cabello quede blanco, acartonado o con residuos, no te preocupes. Aquí tienes 3 ideas fáciles y efectivas para dominar el lavado en seco desde el primer intento.

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3 formas de lavar tu cabello en seco paso a paso

La técnica correcta con Shampoo en seco comercial

Es la opción más rápida, pero los principiantes suelen usarla mal. El secreto está en agitar muy bien el aerosol y rociarlo a una distancia mínima de 20 a 30 centímetros de las raíces, dividiendo el cabello por secciones. No lo frotes inmediatamente, déjalo actuar durante dos minutos para que absorba el exceso de sebo.

Pasado ese tiempo, masajea tu cuero cabelludo con las yemas de los dedos como si estuvieras en la ducha y cepilla vigorosamente para eliminar cualquier rastro blanco.

Champú en seco comercial para quitar la grasa del cuero cabelludo|Pexels: Alena Darmel

El truco casero con fécula de maíz

Si prefieres una alternativa natural y económica, este remedio casero es infalible. Aplica una pequeña cantidad de fécula de maíz directamente en las zonas más grasas utilizando una brocha de maquillaje limpia.

Si tu cabello es oscuro, mezcla la fécula con una cucharaditqa de cacao en polvo puro para que el color se mimetice con tu tono natural y no deje un aspecto canoso. Deja reposar y retira después de 3 minutos.

La fécula de maíz elimina el exceso de grasa del cuero cabelludo|Pinterest

Absorción con toallitas secantes

Toma una toallita absorbente de grasa facial y presiónala firmemente dando ligeros golpecitos sobre la línea partidora del cabello y las sienes. Esta idea no aporta columen como las anteriores, pero retira el brillo aceitoso de las raíces de forma inmediata sin alterar la textura de tu peinado.