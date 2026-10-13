El enchinador de pestañas eléctrico se ha convertido en el dispositivo favorito para quienes buscan un rizo extremo y duradero. Al igual que una plancha o tenaza para el cabello, el calor moldea la queratina de las pestañas para fijar su forma por horas, resistiendo incluso la humedad ambiental.

Sin embargo, al tratarse de una herramienta térmica que trabaja milimétricamente cerca de los ojos, es vital usarla con la técnica adecuada para evitar quemaduras en el árpado o fracturas en el vello. A continuación, te presentamos la guía definitiva paso a paso para conseguir un rizado de impacto de manera 100% segura.

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Cómo usar el enchinador de pestañas eléctrico de forma segura

Pestañas totalmente limpias y secas

Este es el paso más importante. El agua retiene mucha energía térmica. Si tus pestañas están ligeramente húmedas por tu rutina de skincare, el calor del enchinador convertirá esa humedad en vapor instantáneo, lo que puede causar quemaduras por vapor en la piel del párpado.

Paso a paso para usar el enchinador de pestañas eléctrico|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Prueba de calor en la piel

Antes de acercar el dispositivo al ojo, enciéndelo y espera a que la almohadilla de silicona o el peine cambien de color. Da unos pequeños toques con el rizador en el dorso de tu mano o en la parte interna de la muñeca. Debe sentirse caliente, pero cómodo.

Comienza siempre en el nivel más bajo

La mayoría de los enchinadores eléctricos cuentan con 2 o 3 niveles de temperatura. Si tus pestañas son finas, la temperatura baja es más que suficiente. Reserva las temperaturas más altas únicamente si tus pestañas son extremadamente gruesas, lacias o rebeldes.

Cómo usar el enchinador de pestañas eléctrico de forma segura y lograr un rizo duradero|Pexels: https://kaboompics.com/

Para lograr que el rizo se mantenga intacto todo el día, debes colocar el cabezal del rizador lo más cerca posible de la base de las pestañas. Después, desplazarlo hacia la mitad de la longitud y curvar con un movimiento ligero hacia arriba, pra terminar llevando el enchinador hacia las puntas de las pestañas, presionando suavemente durante 2 o 3 segundos mientras empujas ligeramente hacia adentro.

