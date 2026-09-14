Ideas DIY: 5 ideas originales para personalizar tu ropa inspiradas en Stranger Things

Quienes se inician en las ideas DIY (Hazlo tú mismo) descubren un mundo de creativo que aparentemente no tiene límites. Cualquier persona, sin la necesidad de tener determinados conocimientos ni herramientas puede llevar a cabo los proyectos en la comodidad de su hogar.

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Lejos de ser una simple práctica de manualidades, las ideas DIY combinan imaginación, reciclaje y reutilización de materiales. Es por eso que se destacan por su aporte al cuidado del medio ambiente y por fomentar el ejercicio de nuestras habilidades motrices.

Ideas DIY de Stranger Things

Buscar ideas DIY es muy fácil ya que estas abundan en redes sociales y plataformas digitales dedicadas a ellas. Los proyectos son de los más variados y son inspirados en temáticas muy diversas.

En esta oportunidad, la idea DIY que destacamos es la que invita a personalizar tu ropa inspirada en la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”. Esta producción de ciencia ficción, terror y drama ha logrado atrapar a espectadores de diversas edades por lo que las propuestas creativas inspiradas en ella son ampliamente aceptadas.

Ropa inspirada en Stranger Things

El auge del estilo retro y la estética ochentera sigue más vivo que nunca gracias al fenómeno cultural de Stranger Things. Es por eso que la idea DIY de personalizar tu propia ropa con motivos de la serie no solo te permitirá lucir prendas exclusivas, sino que también es una forma genial de darle una segunda vida a prendas básicas que tienes olvidadas en el armario.

Con técnicas sencillas de bricolaje textil y un poco de creatividad, que se detallan a continuación, puedes transformar camisetas, chaquetas y accesorios en verdaderas piezas de colección con el estilo de Stranger Things:

Chaqueta vaquera con bordado del Hellfire Club

Materiales: Chaqueta de mezclilla, parche termoadhesivo o hilo de bordar (rojo, negro y amarillo).

Paso a paso: Consigue un parche con el logo del club de rol de Eddie Munson o dibuja el contorno del demonio en la parte posterior de la chaqueta con tiza para tela. Rellena las líneas utilizando puntada de cadeneta o fija el parche aplicando calor con la plancha sin vapor durante 30 segundos.

Camiseta teñida estilo "Upside Down"

Materiales: Camiseta blanca o gris de algodón, tinte textil negro y azul oscuro, gomas elásticas.

Paso a paso: Retuerce la camiseta desde el centro formando un espiral y sujétala bien con las gomas. Aplica el tinte negro en los bordes externos y el azul oscuro en el centro para simular la atmósfera sombría del Mundo del Revés. Deja reposar 24 horas, aclara con agua fría y seca a la sombra.

Zapatillas personalizadas con el abecedario de luces

Materiales: Zapatillas de tela tipo Canvas (blancas o beis), rotuladores permanentes para tela, pintura acrílica textil roja, verde y azul.

Paso a paso: Dibuja las letras del alfabeto a lo largo del lateral de la suela o sobre la tela imitando la tipografía pintada a mano por Joyce Byers. Encima de cada letra, añade pequeños puntos de pintura de colores para simular las bombillas navideñas y dibuja una línea negra fina que las conecte como el cable.

Sudadera con degradado neon "Starcourt Mall"

Materiales: Sudadera lisa de color claro, pintura de tela en aerosol (rosa neón, cian y morado), plantilla de acetato.

Paso a paso: Diseña una plantilla recortada con una tipografía ochentera o el contorno de un helado de Scoops Ahoy. Coloca la plantilla en el pecho de la sudadera y pulveriza los aerosoles neón creando un degradado horizontal para lograr la estética retro de los centros comerciales de los años 80.

Gorra de camionero al estilo Dustin Henderson