Manualidades de Papel: Cómo crear guirnaldas decorativas a partir de hojas de libros viejos y acuarelas

Las manualidades son una de las prácticas más versátiles y entretenidas que existen. Estas pueden llevarse a cabo en la comodidad de nuestro hogar y además compartirlas con otros miembros de la familia o nuestras amistades.

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El fin de las manualidades es poder crear, ejercitar nuestras habilidades motrices y que nuestra imaginación nunca se detenga. En la actualidad, esta práctica es apuntalada por una gran cantidad de proyectos que pueden hallarse en redes sociales y plataformas digitales especializadas en el tema.

Manualidades de Papel

Por lo general, las manualidades invitan a crear objetos decorativos o para jugar que se inspiran en películas, series, dibujos animados y personajes de fantasía. Sin embargo, existen proyectos cuyos resultados permiten que decoremos un ambiente de nuestra casa o un evento especial.

Al respecto, hoy te contamos sobre unas manualidades de papel muy interesantes ya que proponen crear guirnaldas decorativas de papel reciclado y acuarelas.

¿Cómo crear guirnaldas decorativas?

Las manualidades de esta oportunidad invitan a crear guirnaldas decorativas con hojas de libros antiguos ya que combinan la elegancia de la literatura clásica con un toque personal de color y creatividad. Además, reutilizar páginas desgastadas para convertirlas en elementos ornamentales es una manera excelente de dar nueva vida a materiales olvidados.

Para conseguirlo, a continuación se detalla el proceso paso a paso para elaborar tus propias guirnaldas artesanales de forma sencilla y económica:

Materiales

Hojas de un libro viejo o gastado

Pastillas o tubos de acuarela y pinceles gruesos

Agua y recipiente para limpiar el pincel

Tijeras o cútter

Cordón de yute, hilo de algodón o cinta fina

Pegamento en barra o silicona líquida

Plantilla de cartón con la forma deseada (corazones, triángulos, estrellas o banderines)

Paso a paso