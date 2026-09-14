Manualidades de Papel: Cómo crear guirnaldas decorativas a partir de hojas de libros viejos y acuarelas
Manualidades de Papel. Aprende el paso a paso para crear guirnaldas decorativas de papel reciclado y acuarelas.
Las manualidades son una de las prácticas más versátiles y entretenidas que existen. Estas pueden llevarse a cabo en la comodidad de nuestro hogar y además compartirlas con otros miembros de la familia o nuestras amistades.
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El fin de las manualidades es poder crear, ejercitar nuestras habilidades motrices y que nuestra imaginación nunca se detenga. En la actualidad, esta práctica es apuntalada por una gran cantidad de proyectos que pueden hallarse en redes sociales y plataformas digitales especializadas en el tema.
Manualidades de Papel
Por lo general, las manualidades invitan a crear objetos decorativos o para jugar que se inspiran en películas, series, dibujos animados y personajes de fantasía. Sin embargo, existen proyectos cuyos resultados permiten que decoremos un ambiente de nuestra casa o un evento especial.
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Al respecto, hoy te contamos sobre unas manualidades de papel muy interesantes ya que proponen crear guirnaldas decorativas de papel reciclado y acuarelas.
¿Cómo crear guirnaldas decorativas?
Las manualidades de esta oportunidad invitan a crear guirnaldas decorativas con hojas de libros antiguos ya que combinan la elegancia de la literatura clásica con un toque personal de color y creatividad. Además, reutilizar páginas desgastadas para convertirlas en elementos ornamentales es una manera excelente de dar nueva vida a materiales olvidados.
Para conseguirlo, a continuación se detalla el proceso paso a paso para elaborar tus propias guirnaldas artesanales de forma sencilla y económica:
Materiales
- Hojas de un libro viejo o gastado
- Pastillas o tubos de acuarela y pinceles gruesos
- Agua y recipiente para limpiar el pincel
- Tijeras o cútter
- Cordón de yute, hilo de algodón o cinta fina
- Pegamento en barra o silicona líquida
- Plantilla de cartón con la forma deseada (corazones, triángulos, estrellas o banderines)
Paso a paso
- Teñido con acuarelas: Aplica pinceladas suaves de acuarela sobre las hojas del libro utilizando abundante agua para obtener un efecto traslúcido y salpicaduras de color. Puedes usar una paleta monocromática o mezclar dos o tres tonos afines. Deja secar las hojas completamente sobre una superficie plana.
- Corte de figuras: Coloca la plantilla de cartón sobre el papel seco y traza el contorno con un lápiz. Corta múltiples piezas idénticas. Para un efecto más tupido, corta pares de cada figura si deseas pegarlas espaldas con espalda.
- Pliegue o preparación: Si realizas banderines o figuras colgantes simples, dobla unos 5 milímetros de la parte superior de cada pieza hacia atrás para crear una pestaña de sujeción.
- Ensamblaje en el cordón: Extiende el cordón a lo largo de tu mesa de trabajo. Aplica pegamento en la pestaña doblada de cada figura, abraza el cordón con ella y presiona para fijarla. Deja un espacio constante de entre 5 y 10 centímetros entre cada pieza.
- Toques finales: Deja secar el pegamento por completo y cuelga la guirnalda en paredes, repisas o marcos de ventanas para lucir el diseño.