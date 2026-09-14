Edwin Luna y Kim Flores se separan tras nueve años juntos: “No buscamos culpables”

Edwin Luna y Kim Flores, una de las parejas más mediáticas en la farándula mexicana, han decidido separarse tras nueve años de relación. La noticia fue confirmada por el líder de La Trakalosa de Monterrey a través de un comunicado emitido vía redes sociales, la mañana de este lunes 14 de septiembre. En el escrito, el cantante hace énfasis en que no existe ningún tipo de conflicto mayor de por medio y pide respeto, tanto para él como para el resto de su familia.

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¿Por qué Edwin Luna y Kim Flores se separan tras nueve años juntos?

Según compartió el intérprete de “Antes de Tiempo”, ambos tomaron la decisión de alejarse para darse la oportunidad de conectar como solían hacerlo al inicio de su relación; por lo que no se trata de una separación definitiva, sino de un descanso necesario para poder “volver a elegirse”.

“Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja”, se lee en el escrito. "Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia (...) Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva. Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio (...) No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos. Estamos tratando de tomar las mejores decisiones, procurando que nuestros hijos sean lo menos afectados posible”.

El comunicado concluye con una petición de respeto para la situación y todos los involucrados, además de hacer énfasis en que cualquier otra versión ajena a lo expresado “sea tomada con prudencia” para permitirles llevar este proceso en privado, con cariño y respeto.

La relación entre Edwin Luna y Kim Flores

Edwin Luna y Kimberly Flores se conocieron en 2017, pero no fue hasta julio de 2019 que la pareja decidió unir lazos matrimoniales con una gran boda celebrada en Monterrey, Nuevo León. Desde entonces, se posicionan como una de las relaciones más mediáticas en la industria del entretenimiento y la farándula mexicana. Actualmente, la pareja comparte cinco hijos: Ginna, a quien le dieron la bienvenida en julio de 2018; Dasha y Miguel, frutos de la antigua relación del cantante, y Elian y Demian, quienes son producto del anterior romance de Kim.