Qué hacer con las bolsas de supermercado de papel: 3 ideas para hacer papel picado y adornar el altar de Día de Muertos

Cada vez falta menos para el Día de Muertos, una de las festividades favoritas de los mexicanos y muchas personas de todo Latinoamérica, pues recordar a quienes ya no están es una actividad que se reinterpreta en cada cultura de manera única.

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En la cultura mexicana hay varias cosas que no pueden faltar en esta celebración, como lo es el altar de muertos, mismo que está compuesto por elementos como lo son la comida, agua, velas, flores, fotografías y el papel picado, el cuál puedes hacer en casa de diferentes maneras.

¿Cómo hacer papel picado con bolsas de papel?

El uso de bolsas de papel kraft o bolsas de supermercado para hacer papel picado es una excelente idea de reciclaje creativo, ideal tanto para adornar las ofrendas de manera divertida.

