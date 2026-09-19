Qué hacer con las bolsas de supermercado de papel: 3 ideas para hacer papel picado y adornar el altar de Día de Muertos
Estas son algunas ideas para que hagas tu propio papel picado personalizado para el altar de Día de Muertos.
Cada vez falta menos para el Día de Muertos, una de las festividades favoritas de los mexicanos y muchas personas de todo Latinoamérica, pues recordar a quienes ya no están es una actividad que se reinterpreta en cada cultura de manera única.
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En la cultura mexicana hay varias cosas que no pueden faltar en esta celebración, como lo es el altar de muertos, mismo que está compuesto por elementos como lo son la comida, agua, velas, flores, fotografías y el papel picado, el cuál puedes hacer en casa de diferentes maneras.
¿Cómo hacer papel picado con bolsas de papel?
El uso de bolsas de papel kraft o bolsas de supermercado para hacer papel picado es una excelente idea de reciclaje creativo, ideal tanto para adornar las ofrendas de manera divertida.
- Papel Picado para Altar de Muertos: Debes de cortar rectángulos limpios del mismo tamaño.
Para el diseño, es importante que dobles el rectángulo a la mitad o en cuatro partes. Al ser un papel más grueso que el papel china, usa unas tijeras con muy buen filo o un cúter/bisturí, dependiendo de tu pulso.
Recorta triángulos en los bordes para hacer flecos y haz cortes internos en forma de rombos para formar calaveras o flores de cempasúchil.
- Papel picado para las lámparas: Puedes hacer pequeños cilindros con los pliegues de la bolsa de papel de tal manera que pueda entrar un foco, lámpara o luz con la que vayas a iluminar tu altar (siempre cuando no sea una veladora o demás objetos flamables).
Puedes cortar la bolsa con un cúter de manera que tenga pequeñas figuras geométricas y así ilumine de manera especial tu altar.
- Papel con diseños únicos: Corta pequeñas diagonales, ondas o semicírculos en las esquinas expuestas para darle relieve a la orilla del mantel y en el centro dibuja y recorta la mitad de una figura como un ojo, la mitad de una nariz característicos de las calaveritas, justo sobre la línea del doblez central. Al desdoblarse, la figura se completará simétricamente en ambos lados. Usa el cúter sobre una base protectora para las partes internas más detalladas.