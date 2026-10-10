Estas son las cosas que debes hacer en el Portal 10/10 para ganar mucho dinero y amor

La llegada del Portal 10/10 marca uno de los momentos cósmicos y numerológicos más poderosos del año para la transformación personal. En la numrología, el número 10 simboliza el cierre de ciclos, la independencia y los nuevos comienzos.

Lo que hace que este evento sea verdaderamente único es su perfecta sincronía astronómica: coincide con la Luna Nueva en Libra y con el tránsito expansivo de Júpiter en Leo, potenciando la confianza para ir por metas mucho más grandes.

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Las cosas que debes hacer en el Portal 10/10

El ritual de las 10 monedas para la abundancia económica

Para ativar la energía financiera, toma una hoja blanca y escribe 10 objetivos económicos muy específicos. Evita las frases generales como quiero dinero. Una vez escrita tu lista, coloca 10 monedas de curso legal sobre el papel o dentro de un recipiente junto a tus intenciones para simbolizar que la riqueza ya está en tus manos.

Elige tu color de la suerte

Expertos en astrología señalan que este portal es ideal para enfocar tu intención en una meta principal. Si tu prioridad absoluta es estabilizar tu economía y ganar más dinero, enciende una vela amarilla o dorada durante el día. Si lo que buscas es sanar tu corazón, romper patrones del pasado y atraer una pareja estable, enciende una vela rosa o blanca.

Atrae el dinero y el amor con la energía el Portal 10/10|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Manifestación escrita con el código de las 10:10

Prepara una libreta y, exactamente a las 10:10 de la mañana o a las 10:10 de la noche, escribe tus deseos más profundos redactados en tiempo presente, como si ya fueran una realidad en tu vida.

Limpieza energética con romero y canela antes de pedir

Realiza una limpieza en tu hogar sahumado con incienso de sándalo, romero o canela en polvo.

Pagar o negociar deudas pendientes

Aprovecha la influencia de la Luna Nueva en Libra para hacer cuentas, abonar tus tarjetas o negociar un saldo pendiente. Al ordenar tus finanzas físicas, le demuestras al universo que estás listo para administrar cantidades más grandes de dinero.

