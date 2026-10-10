El Tío Pepe los felicitó, pero sus ERRORES y TRAICIONES los dejaron con el peor presupuesto hasta ahora en La Granja VIP

En la quinta semana de La Granja VIP los participantes deberán enfrentar las consecuencias de sus faltas y ajustarse al presupuesto más bajo que han tenido hasta la fecha. Y es que, aunque el Tío Pepe reconoció su trabajo, los errores y traiciones les salieron muy caros.

Antes de escuchar al Mayoral, Kunno, que esta semana es el Capataz, dijo que todos los Granjeros hicieron un gran trabajo y confiaba en que les darían una cifra alta de 45 mil pesos. Pero él no tenía la última palabra.

El Tío Pepe felicitó a todos porque, dijo, no fue una semana fácil, principalmente por el clima que provocó algunas inundaciones, “pero ustedes no han dejado de trabajar”. Además, hizo una mención especial para el Capataz que hizo algo que siempre les ha pedido, “tener iniciativa y ser proactivo, se predica con el ejemplo, se ha levantado temprano, antes que todos, ha cuidado de las labores y ha distribuido bien las tareas de todo el equipo”.

No obstante, el Mayoral también destacó los errores. El principal es que la tarea de la semana era elaborar mermeladas y completar 100 frascos, meta que no fue alcanzada.

Tomando todo lo anterior en cuenta, el Tío Pepe les compartió que estuvieron cerca de alcanzar el 100% del presupuesto, pero finalmente se quedaron con 45 mil Plata Cash.

Los errores que les costaron miles de pesos a los Granjeros

Aunque los Granjeros estaban felices con la cifra que les dio el Tío Pepe, Adal Ramones les recordó que debía descontarse del presupuesto todas las faltas que cometieron y les mostró cuáles fueron los errores y quiénes incurrieron en ellos.

En esta ocasión la única regla que se rompió fue el que los Peones comieron alimentos que no les correspondían. Aunque la falta la cometió principalmente Kevyn Contreras Bicolor, también lo hicieron Manelyk González, Julio Camejo y Niurka.

Así, el presupuesto que les quedó fue de únicamente 14 mil 515 pesos. La razón es que, además de las faltas, “alguien realizó una compra de última hora por 10 mil Plata Cash”, en ese momento todavía no lo sabían, pero se trató de Azalia Ojeda que cayó en una tentación.

