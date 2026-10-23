Los expertos coinciden: “No podemos evitar envejecer, pero sí cambiar cómo lo hacemos”
Envejecer es inevitable, pero frenar el deterioro celular está en tus manos. Expertos en longevidad explican por qué la genética solo influye un 20%
Los especialistas afirman contundentemente que envejecer es inevitable, pero se puede frenar, y que nunca es demasiado tarde para modificar de forma drástica las condiciones en las que alcanzaremos la madurez.
A medida que la esperanza de vida se incrementa a nivel global, el interés por la longevidad ha dejado de ser un tema exclusivo de la tercera edad para convertirse en una preocupación cotidiana de jóvenes y adultos.
Sin embargo, en torno a este proceso biológico suelen convivir dos grandes mitos: el primero, la idea resignada de que el deterioro físico es cosa de la edad y nada se puede hacer; el segundo, la creencia errónea de que envejecer es un mal que se puede detener o remediar por completo.
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La regla del 20%: Tus hábitos pesan más que tus genes al envejecer
Uno de los datos más reveladores compartidos por la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, es el impacto de la herencia familiar.
Contrario a la creencia popular de que el destino de nuestra salud está escrito en el ADN, la genética influye solo en un 20% en el envejecimiento saludable para la población general.
Dado que la gran mayoría de la población recibe una herencia genética normal, el esfuerzo, la prevención y la constancia en el estilo de vida son obligatorios para mantener el organismo en óptimas condiciones.
Los 5 pilares prácticos para envejecer mejor
Para conservar la reserva funcional de las células y retrasar los signos del envejecimiento, los divulgadores y profesionales de la salud coinciden en que la prevención estructurada es la única vía efectiva.
Llevar una alimentación variada y rica en nutrientes, darle importancia a mantener un descanso reparador, diseñar rutinas de ejercicio centrados en la movilidad y el entrenamiento de fuerza, desarrollar herramientas psicológicas para gestionar el estrés y tener relaciones sociales sólidas, ayuda a mantener una buena salud durante el envejecimiento.
Además, más allá de la alimentación y los gimnasios, existe un componente intangible pero determinante: la mente. Las investigaciones apuntan a que la actitud ante el paso del tiempo define la experiencia biológica.
Asumir que envejecer es una fase vital natural con sus propias ventajas e inconvenientes puede ayudar a registrar una mejor calidad de vida.