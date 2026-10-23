Cómo hacer un frasco de la abundancia con semillas

Crear un frasco de la abundancia con semillas es un ritual milenario y una manualidad hermosa que sirve para decretar la estabilidad económica, asegurar que jamás falte el sustento en el hogar y limpiar las energías estancadas.

En la herbolaría mágica y la filosofía del Feng Shui, las semillas y los granos secos representan el potencial puro de la vida, el cfrecimiento constante y la capacidad del universo para multiplicarse.

Hacerlo en casa es un proceso muy sencillo, consciente y económico. A continuación, te explicamos detalladamente cómo armar tu propio frasco de la abundancia y el poderoso significado que esconde cada capa de granos.

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Así puedes hacer un frasco de la abundancia con semillas

Para que tu frasco tenga el máximo poder magnético, se recomienda utilizar siete tipos de granos o semillas diferentes, ya que el número siete está ligado espiritualmente a la perfección y la protección cósmica.

Garbanzos , simbolizan la riqueza material, el éxito y la consolidación de proyectos.

, simbolizan la riqueza material, el éxito y la consolidación de proyectos. Lentejas , son el amuleto para atraer el flujo constante de dinero en efectivo y la buena fortuna.

, son el amuleto para atraer el flujo constante de dinero en efectivo y la buena fortuna. Frijoles , representan la estabilidad del hogar, la seguridad alimentaria y la unión familiar.

, representan la estabilidad del hogar, la seguridad alimentaria y la unión familiar. Arroz , es el símbolo universal de la fertilidad, la paz, la multiplicación de los recursos y la abundancia espiritual.

, es el símbolo universal de la fertilidad, la paz, la multiplicación de los recursos y la abundancia espiritual. Semillas de girasol , vinculadas a la energía del Sol, atraen el éxito, la alegría, la vitalidad y las nuevas oportunidades.

, vinculadas a la energía del Sol, atraen el éxito, la alegría, la vitalidad y las nuevas oportunidades. Maíz , represental el oro de la tierra, la salud física y la fuerza para superar crisis.

, represental el oro de la tierra, la salud física y la fuerza para superar crisis. Trigo, simbolizan el florecimiento, la prosperidad a largo plazo y la recompensa al trabajo duro.

Consigue un frasco de vidrio y pasa un poco de incienso de copal o romero por el interior para eliminar cualquier vibración previa. En el fondo del frasco vacío, coloca la moneda con la cara hacia arriba.

Ve vertiendo las semillas una a una con mucho cuidado para formar capas horizontales visibles. Mientras agregas cada variedad, visualiza un deseo en voz alta.

Cómo hacer un frasco de la abundancia con semillas

Si lo deseas, coloca una hoja de laurel o una ramita de canela en la parte superior antes de cerrar el frasco con su tapa hermética. Amarra el listón rojo alrededor del cuello del frasco formando un lazo fuerte.