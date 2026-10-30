Mick Jagger, de 83 años, entrena casi toda la semana y corre 12 kilómetros al día: “Me acuesto a las dos de la madrugada y me levanto a las diez de la mañana”

Ver a un artista de la música dar saltos, bailar y recorrer hasta 19 kilómetros sobre el escenario en un solo concierto es impresionante; que lo haga superando las ocho décadas de vida parece imposible. Sin embargo, detrás de la vitalidad de Mick Jagger, el legendario líder de The Rolling Stones, no hay fórmulas mágicas, sino una disciplina física y mental equiparable a la de un deportista olímpico.

Tras dejar atrás los excesos que marcaron los primeros años del rock, el cantante británico ha transformado por completo su estilo de vida. Enfocado por entero en la longevidad y el bienestar, Jagger entrena de cinco a seis días por semana, corre 12 kilómetros diarios y cuida al milímetro sus pilares de nutrición y recuperación.

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Entrenamiento híbrido de Mick Jagger para mantenerse en forma

Para mantener la agilidad y el equilibrio característicos de sus actuaciones, el músico trabaja de la mano de un entrenador especializado en atletas de alto rendimiento. En lugar de limitarse a una sola disciplina, su programa combina múltiples enfoques para obtener una condición física integral:

Cardio y potencia de élite: Su base aeróbica es envidiable; además de su carrera diaria de 12 kilómetros, Jagger complementa su entrenamiento con sesiones de ciclismo, natación, sprints, velocidad y kickboxing.

Agilidad funcional y danza: Para conservar la postura icónica y el balance que exige cada coreografía en vivo, el cantante asiste a clases de baile y de ballet clásico. Esto fortalece sus articulaciones y tendones contra posibles caídas o lesiones.

Movilidad y control mental: Las extenuantes rutinas semanales concluyen con sesiones de yoga y pilates, disciplinas que utiliza para optimizar la elasticidad de los músculos y disminuir los niveles de estrés.

El horario de descanso de Mick Jagger: Se acuesta de madrugada y despierta a las diez de la mañana

Para el vocalista, el descanso tiene la misma importancia que el esfuerzo en el gimnasio. Sin embargo, su rutina se adapta perfectamente al reloj biológico de una estrella de rock.

El propio Jagger reveló su estricto cronograma: "Me acuesto a las Los secretos de longevidad de Mick Jagger a sus 83 añosdos de la madrugada y me levanto a las diez de la mañana".

Aunque se trata de un horario nocturno, este hábito le garantiza ocho horas completas de sueño profundo e ininterrumpido, el tiempo biológico indispensable para que las fibras musculares se regeneren del desgaste diari y el sistema nervioso central se recupere.

