5 ideas de manualidades tejidas que puedes hacer de “El Extraño Mundo de Jack” en tu tiempo libre

Cuando pensamos en manualidades tejidas, usualmente imaginamos que solamente podemos crear amigurumis, pero no es así. Si eres fan de "El Extraño Mundo de Jack", te daremos 5 ideas que puedes hacer con tu estambre en tu tiempo libre, seguramente te van a encantar.

5 ideas de manualidades tejidas de "El Extraño Mundo de Jack"

Manualidad tejida: Bufanda de Sally

Todos conocemos el vestido de Sally, el personaje femenino que se destaca por tener una prenda con varias telas de diferentes diseños. Puedes usarlo de inspiración para crear una bufanda usando los mismos patrones, no olvides que entre cada diseño puedes tejer varias suturas simulando la unión de la tela, puedes hacerlo en tu tiempo libre.

Manualidad tejida: Gorro del Doctor Finkelstein

Otra de las manualidades tejidas que puedes hacer de "El Extraño Mundo de Jack" es un gorrito que puedes hacer que simule el rostro del Doctor Finkelstein, quien es considerado el creador de Sally, para darle un toque más característico puedes crear un cerebro y una cobertura que lo tape.

Manualidad tejida: Bolso

Si deseas hacer manualidades tejidas que te ayuden a guardar tus cosas, puedes hacer un bolso, igualmente agregando la tela de la ropa de Sally, y en uno de los recuadros que hagas se recomienda agregar el rostro de Jack, así le darás un toche más personalizado a tu artículo.

Manualidad tejida: Capucha de Oogie Boogie

El antagonista más famoso de "El Extraño Mundo de Jack", un monstruo que esta creado de un saco relleno de insectos, además de tener una escalofriante lengua de serpiente, amante de las apuestas. Si eres fan del personaje, puedes crear una autentica capucha de su rostro, ideal para que te cubras durante el frío.

Manualidad tejida: Juego de suéter y gorrito

Si tienes mucho tiempo libre, puedes optar por hacer un juego completo de ropa. Por un lado, crea un gorrito en forma de Oogie Boogie, mientras puedes hacer tu suéter con la mitad con los colores de Sally, y del otro lado intenta realizar el diseño con los tonos de Jack. Para algo más llamativo, en los bolsos del suéter, agrega los rostros de los personajes.