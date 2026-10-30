En La Granja VIP prepararon un rico pan de muerto y te compartimos la receta para que tú también los hagas en casa

Aunque están en confinamiento, los participantes en La Granja VIP mantienen vivas las tradiciones y esta semana tuvieron que preparar pan de muerto. Aunque siempre puedes ir a tu panadería a favorita por uno, también puedes animarte a prepararlo en casa y te decimos cómo.

Estos son los ingredientes que necesitarás para preparar un pan de muerto esponjoso y tradicional:



500 gramos, aproximadamente cuatro tazas, de harina de trigo.

100 gramos de azúcar para la preparación y una taza más para la decoración.

Una cucharadita de sal.

11 gramos de levadura seca.

Dos huevos enteros.

Una yema.

200 mililitros de leche tibia.

113 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.

La ralladura de una o dos naranjas.

Una cucharadita de agua de azhar.

Receta para hornear un pan de muerto tradicional

Estos son los pasos para preparar un delicioso pan de muerto:



Primero es necesario activar la levadura . En un recipiente pequeño mezcla la leche tibia con la cucharadita de azúcar y la levadura seca. Aparta y deja reposar por 10 minutos hasta que espume.

. En un recipiente pequeño mezcla la leche tibia con la cucharadita de azúcar y la levadura seca. Aparta y deja reposar por 10 minutos hasta que espume. Para formar la masa , en un tazón grande coloca la harina, el resto del azúcar y la sal.

, en un tazón grande coloca la harina, el resto del azúcar y la sal. Luego de incorporar bien los ingredientes secos, haz un hueco en el centro y agrega ahí la mezcla de levadura, los huevos, la yema, la ralladura de naranja y el agua de azhar.

Es momento de comenzar a integrar todo, puedes hacerlo con las manos, pero si vas a usar batidora, la recomendación es que utilices la herramienta de gancho.

Una vez que tengas una masa uniforme, incorpora la mantequilla en trozos pequeños y poco a poco.

uniforme, incorpora la mantequilla en trozos pequeños y poco a poco. Esta receta requiere de paciencia. Si estás haciendo el proceso a mano, tendrás que amasar entre 15 y 20 minutos hasta que obtengas una consistencia elástica y ya no se te peguen las manos.

Lleva la masa a un tazón previamente engrasado con un poco de aceite y cúbrela con un paño limpio o con un plástico. Déjala reposar en un lugar tibio por alrededor de dos horas o hasta que duplique su volumen.

a un tazón previamente engrasado con un poco de aceite y cúbrela con un paño limpio o con un plástico. Déjala reposar en un lugar tibio por alrededor de dos horas o hasta que duplique su volumen. Para armar los panes pasa primero la masa a una superficie previamente enharinada y presiona ligeramente para sacar el aire.

Separa bolitas del tamaño que desees para formar la base principal y reserva un poco de masa para formar los huesitos y la bolita de arriba. Para pegar esas piezas puedes agregar unas gotitas de agua.

para formar los huesitos y la bolita de arriba. Para pegar esas piezas puedes agregar unas gotitas de agua. Coloca los panes en una charola con papel para hornear, tápalos y déjalos reposar por otros 30 minutos para que la masa vuelva a inflar.

en una charola con papel para hornear, tápalos y déjalos reposar por otros 30 minutos para que la vuelva a inflar. Precalienta el horno a 180 grados centígrados.

Barniza los panes con huevo batido.

con huevo batido. Hornea alrededor de 20 minutos hasta que estén ligeramente dorados.

Saca los panes del horno y déjalos enfriar un poco.

del horno y déjalos enfriar un poco. Cuando todavía estén tibios barnízalos con mantequilla derretida y cúbrelos inmediatamente con azúcar.

Los Granjeros le dieron este toque especial a su pan de muerto

Con la receta anterior te quedará un rico y tradicional pan de muerto, pero si quieres seguir los pasos de los Granjeros, puedes agregar al azúcar colorante vegetal para darle un toque vibrante y divertido.

También puedes utilizar otros ingredientes como pistache, chocolate, cacahuate y todo lo que se te ocurra y antoje para disfrutar de tu pan.