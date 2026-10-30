En La Granja VIP prepararon un rico pan de muerto y te compartimos la receta para que tú también los hagas en casa
Si no te has perdido nada de lo que sucede en La Granja seguro se te antojó el pan que prepararon esta tarde
Aunque están en confinamiento, los participantes en La Granja VIP mantienen vivas las tradiciones y esta semana tuvieron que preparar pan de muerto. Aunque siempre puedes ir a tu panadería a favorita por uno, también puedes animarte a prepararlo en casa y te decimos cómo.
Estos son los ingredientes que necesitarás para preparar un pan de muerto esponjoso y tradicional:
- 500 gramos, aproximadamente cuatro tazas, de harina de trigo.
- 100 gramos de azúcar para la preparación y una taza más para la decoración.
- Una cucharadita de sal.
- 11 gramos de levadura seca.
- Dos huevos enteros.
- Una yema.
- 200 mililitros de leche tibia.
- 113 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.
- La ralladura de una o dos naranjas.
- Una cucharadita de agua de azhar.
Receta para hornear un pan de muerto tradicional
Estos son los pasos para preparar un delicioso pan de muerto:
- Primero es necesario activar la levadura. En un recipiente pequeño mezcla la leche tibia con la cucharadita de azúcar y la levadura seca. Aparta y deja reposar por 10 minutos hasta que espume.
- Para formar la masa, en un tazón grande coloca la harina, el resto del azúcar y la sal.
- Luego de incorporar bien los ingredientes secos, haz un hueco en el centro y agrega ahí la mezcla de levadura, los huevos, la yema, la ralladura de naranja y el agua de azhar.
- Es momento de comenzar a integrar todo, puedes hacerlo con las manos, pero si vas a usar batidora, la recomendación es que utilices la herramienta de gancho.
- Una vez que tengas una masa uniforme, incorpora la mantequilla en trozos pequeños y poco a poco.
- Esta receta requiere de paciencia. Si estás haciendo el proceso a mano, tendrás que amasar entre 15 y 20 minutos hasta que obtengas una consistencia elástica y ya no se te peguen las manos.
- Lleva la masa a un tazón previamente engrasado con un poco de aceite y cúbrela con un paño limpio o con un plástico. Déjala reposar en un lugar tibio por alrededor de dos horas o hasta que duplique su volumen.
- Para armar los panes pasa primero la masa a una superficie previamente enharinada y presiona ligeramente para sacar el aire.
- Separa bolitas del tamaño que desees para formar la base principal y reserva un poco de masa para formar los huesitos y la bolita de arriba. Para pegar esas piezas puedes agregar unas gotitas de agua.
- Coloca los panes en una charola con papel para hornear, tápalos y déjalos reposar por otros 30 minutos para que la masa vuelva a inflar.
- Precalienta el horno a 180 grados centígrados.
- Barniza los panes con huevo batido.
- Hornea alrededor de 20 minutos hasta que estén ligeramente dorados.
- Saca los panes del horno y déjalos enfriar un poco.
- Cuando todavía estén tibios barnízalos con mantequilla derretida y cúbrelos inmediatamente con azúcar.
Los Granjeros le dieron este toque especial a su pan de muerto
Con la receta anterior te quedará un rico y tradicional pan de muerto, pero si quieres seguir los pasos de los Granjeros, puedes agregar al azúcar colorante vegetal para darle un toque vibrante y divertido.
También puedes utilizar otros ingredientes como pistache, chocolate, cacahuate y todo lo que se te ocurra y antoje para disfrutar de tu pan.