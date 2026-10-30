Cuando buscamos actividades navideñas para los más pequeños, muchas guías recurren a materiales reciclados, aunque también puedes armar adornos más estéticos y duraderos. Hoy te compartimos 3 ideas fáciles y seguras para hacer una corona de adviento infantil, utilizando texturas suaves y moldes sencillos de manipular.

Consigue un acabado impecable utilizando materiales de papelería e insumos escolares completamente nuevos, existen alternativas maravillosas, muy coloridas y sumamente didácticas.

La mustia salió arrastrada | Programa del 29 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

3 ideas para hacer una corona de adviento para niños

La corona interactiva de fieltro y velcro

Esta opción funciona como un tablero de juegos. Al ser completamente de tela suave, es perfecta para que los niños en edad preescolar armen y desarmen la corona las veces que quieran sin riesgo de romperla.

Recorta un aro grande de fieltro verde para que sirva como la base de la corona. Corta rectángulos de fieltro morado y rosa para simular las elas, y pégales una tira de velcro en la parte trasera para fijarlas a la base verde.

Diseña las flamas con fieltro amarillo. Coloca la otra contraparte del velcro en la punta de cada vela y detrás de cada flama.

La corona interactiva de fieltro y velcro

Corna tridimensional de foamy

Compra una base circular de unicel nueva en la papelería. Corta tiras de foamy verde y ayuda a los niños a enrollarlas o trenzarlas alrededor del aro de unicel hasta cubrirlo por completo, fijando los extremos con la silicona fría.

Para hacer las velas, simplemente enrolla hojas enteras de foamy sobre sí mismas para formar cilindros firmes y gruesos. Pégalas al centro del aro.

Recorta hojas de acebo en foamy diamantado para decorar el follaje y prepara las flamas amarillas que se insertarán en el centro de los cilindros.

Cómo hacer una corona de adviento para niños

Corona de plastilina

Pide a los niños que amasen y formen varias esferas y figuras alargadas de color verde con foamy moldeable. Después pueden unirlas presionando suavemente hasta modelar una rosca circular texturizada.

Con la masa morada y rosa, modelen cuatro cilindros lisos que simularán las velas texturizadas y colóquenlas encima de la base verde mientras la masa siga fresca.

Moldeen pequeñas bolitas rojas para simular los frutos navideños y distribúyanlas por la corona. Diseñen las cuatro flamas amarillas y cada domingo coloquen una sobre la vela.

