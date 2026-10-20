Peluqueros coinciden: ''Con el sol, el pelo se pone estropajoso, seco y es más difícil de peinar”

Con la llegada de los días calurosos, las vacaciones o la simple exposición diaria al sol, los peluqueros expertos coinciden en un diagnóstico común: el cabello se vuelve estropajoso, áspero, seco y se convierte en una pesadilla al momento de peinar.

Este cambia drástico en la textura no es una exageración. Los rayos ultravioleta actúan directamente sobre la fibra capilar, degradando la queratina natural y evaporando el agua interna de la cutícula.

Si sientes que tu pelo ha perdido su brillo de siempre y se enreda con solo mirarlo, aquí te explicamos la ciencia detrás de este daño y cómo rescatarlo según los especialistas.

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¿Por qué el sol destruye la suavidad de tu pelo?

Los estilistas explican que el daño solar ocurre a tres niveles fundamentales dentro de la estructura capilar:

Périda de elasticidad : Los rayos UV rompen los enlaces de hidrógeno y los aminoácidos que mantienen el cabello elástico.

: Los rayos UV rompen los enlaces de hidrógeno y los aminoácidos que mantienen el cabello elástico. Apertura de la cutícula : El calor del sol obliga a las escamas externas del cabello a levantarse y abrirse.

: El calor del sol obliga a las escamas externas del cabello a levantarse y abrirse. Oxidación del color: El sol altera los pigmentos, dejando el cabello opaco, poroso y con reflejos oxidados o anaranjados poco estéticos.

Dile adiós al cabello seco con estos trucos de peluqueros expertos|krukphoto.com

3 consejos de peluqueros para evitar el pelo estropajoso

Aplica un escudo protector UV capilar

Así como cuidas tu rostro, el cabello necesita un filtro solar. Antes de salir a la calle o exponerte al sol, aplica un spray o crema para peinar con protección térmica y filtros UV.

Olvida los mitos del lavado duro y usa mascarillas nocturnas

Lavar el cabello en exceso después de estar bajo el sol elimina los aceites naturales que intentan protegerlo. Los peluqueros recomiendan espaciar los lavados y, en su lugar, aplicar mascarillas capilares nocturnas.

Las razones por las que tu pelo se seca con el sol y con el calor|Pexels: Beyzanur K.

El secreto en la ducha: Acondicionador de medios a puntas

Para evitar que el cabello fino se chafe, se rompa o se enrede tras la deshidratación solar, el uso del acondicionador es obligatorio en cada lavada. Aplícalo siempre de medios a puntas, dejando las raíces completamente libres de peso para mantener el volumen del cabello y sellar las cutículas abiertas por el sol.

