Los peluqueros coinciden: “Si tenemos las puntas abiertas y no queremos cortarnos el pelo, uno de los errores que tenemos que evitar es lavarlas como si fueran la raíz de cabello”

Mantener una melena larga y libre de puntas abiertas es un desafío constante. Cuando el cabello se bifurca en los extremos, la solución definitiva siempre será un corte de saneamiento.

Sin embargo, si tu objetivo es preservar la longitud a toda costa, la ciencia capilar y los estilistas profesionales advierten que hay un hábito automatizado en la ducha que podría boicotear todos tus esfuerzos.

Los expertos en el cuidado del cabello coinciden en una regla de oro: no debes aplicar ni frotar el champú directamente en las puntas. Hacerlo acelera drásticamente la ruptura de la fibra y expande el daño hacia los medios.

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¿Por qué fortar las puntas abiertas las destruye?

La anatomía del cuero cabelludo y la de los extremos del cabello demandan cuidados biológicamente opuestos:

La raíz genera residuos

Las glándulas sebáceas de la cabeza producen lípidos que, junto con el sudor y la contaminación, saturan el cuero cabelludo y requieren la acción directa de los tensioactivos del champú para ser removidos.

Las puntas carecen de sebo

Las puntas son la parte más vieja, porosa y deshidratada de la melena. No reciben lubricación natural directa de las glándulas.

La forma correcta de lavar las puntas abiertas|Pexels: Ron Lach

Cuando el cabello entra en contacto con el agua, absorbe humedad y experimenta un fenómeno químico de hinchazón que eleva las cutículas exteriores.

En este estado húmedo, el pelo se vuelve significativamente más vulnerable a los daños mecánicos. Un estudio sobre la fatiga y el estrés de la fibra capilar determinó que la fricción repetida entre las hebras húmedas genera una presión microscópica capaz de partir la fibra por la mitad de forma longitudinal.

Al aplicar champú directamente en las puntas abiertas y frotarlas, barres los pocos lípidos protectores que les quedan, exponiendo el córtex interno al colapso y provocando que la horquilla se abra hacia arriba con mayor rapidez.

Así puedes cuidar tu cabello y evitar las puntas abiertas|krukphoto.com

Para limpiar tu melena a profundidad sin arriesgar la integridad de las puntas que intentas salvar, enfoca el champú en el cuero cabelludo, deja que la espusa se deslice verticalmente por los medios y las puntas y reduce el coeficiente de fricción con acondicionador.