A quién puede salvar y traicionar Fernando Lozada en La Granja VIP durante La Traición

Fernando Lozada se adueñó de uno de los poderes más buscados de la semana en La Granja VIP. Pese a haber sido el primer nominado de la séptima semana por El Legado que dejó Pimpinela Escarlata, el influencer logró reponerse al haber ganado el juego de La Salvación, consiguiendo así salir de la tabla de nominados pensando en el próximo domingo.

En este contexto, Fer Lozada se prepara para este viernes de Traición donde tendrá el poder de salvar a otro de los Granjeros que se encuentran en riesgo para nominar a otro que se encuentre fuera de la tabla hasta el momento. Aquí te contamos quién podría ser el salvado y quién podría ser el traicionado por decisión de Fernando.

¿Quién podría ser el salvado de Fernando Lozada en La Granja VIP?

Teniendo en cuenta que la tabla de nominados cuenta con cuatro participantes: Manelyk González, Azalia Ojeda, Mario “Mono” Osuna y Rafael Mercadante, todo parece indicar que la Granjera que más chances tiene de ser salvada es la “Reina de los Reality Shows”.

Desde un principio, Fernando remarcó que solamente defenderá a dos Granjeros dentro del reality: uno es Pascal quien ya dejó La Granja VIP y la otra es la propia Mane. Ambos mantienen una relación muy cercana por haber compartido en otros realities, por lo que Manelyk luce como la principal opción para ser salvada esta noche.

Manelyk|Crédito: La Granja VIP

Otra posibilidad es que Lozada salve a Mono Osuna, quien no recibió el visto bueno del público durante la anterior semana y está entre ceja y ceja del bando rival. Es una posibilidad factible, aunque no tan concreta porque generará controversia con el otro bando de La Granja VIP, poniendo en riesgo su situación.

La última opción, pero menos probable, es que Fer Lozada realice un giro de guión y salve a Rafa Mercadante. De esta manera, el influencer se ganaría la total confianza del bando liderado por Niurka y acabaría con los rumores sobre un supuesto favoritismo sobre el grupo de Manelyk. De todos modos, es la posibilidad más difícil que puede ocurrir.

¿Quién podría ser el traicionado por parte de Fernando Lozada?

Teniendo en cuenta lo que ha sucedido en las semanas más recientes, la favorita a llevarse La Traición e ingresar a la tabla de nominados es Natalia Alcocer. La actriz ya se ganó el “odio” de Fernando al haber sido la principal “culpable” de que Pascal haya dejado el reality. Además, tampoco coincide con ciertas actitudes, por lo que luce como primera opción.

Natalia Alcocer|Crédito: La Granja VIP

Otra posibilidad latente es que Fer Lozada decida nominar a Kunno. En las Asambleas más recientes, el modelo nominó al influencer por ciertas actitudes que perjudicaron el presupuesto semanal dentro de La Granja VIP. Además, también se ganaría la confianza del bando rival. Sin embargo, no luce como la primera opción en la antesala de La Traición.

¿A qué hora es la séptima Traición de La Granja VIP?

La séptima Traición de La Granja VIP se llevará a cabo este viernes 23 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca UNO. Fernando Lozada deberá decidir a quién salva y qué participante ocupará su lugar en la tabla de nominados.

Su elección será clave para conocer quiénes llegarán en riesgo a la séptima Gala de Eliminación del domingo 25 de octubre, que comenzará a las 20:00 horas, también por Azteca UNO. Hasta que Fernando anuncie su decisión, tanto el posible salvado como el traicionado siguen siendo una incógnita.