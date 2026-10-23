3 ideas de peinados recogidos con efecto lifting para estilizar el cuello y lucir joven al instante

Los peinados recogidos no solo ayudan a mantener el cabello en su lugar, también pueden transformar visualmente las facciones con pequeños ajustes en la altura, la textura y la forma de sujetar la melena. Los estilos con efecto lifting son una alternativa para despejar el rostro, destacar los pómulos y estilizar el cuello sin necesidad de recurrir a cortes de cabello o cambios drásticos de imagen. La clave está en encontrar un equilibrio entre un acabado pulido y un movimiento natural que suavice las facciones. Desde una coleta alta hasta un moño bajo o un semirrecogido con volumen, existen opciones fáciles de recrear en casa que funcionan tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Las mejores ideas de peinados recogidos que favorecen las facciones y te hacen lucir más joven al instante

Los peinados recogidos con efecto lifting se caracterizan por dirigir el cabello hacia arriba o hacia atrás para despejar determinadas zonas del rostro. Algunos destacan los pómulos, otros alargan visualmente el cuello y algunos permiten conservar buena parte de la melena suelta. Estos tres estilos son fáciles de adaptar a diferentes tipos de cabello y ocasiones.

