3 ideas de peinados recogidos con efecto lifting para estilizar el cuello y lucir joven al instante
¿Buscas un look elegante sin pasar horas frente al espejo? Estos tres peinados son fáciles de recrear y combinan con distintas ocasiones
Los peinados recogidos no solo ayudan a mantener el cabello en su lugar, también pueden transformar visualmente las facciones con pequeños ajustes en la altura, la textura y la forma de sujetar la melena. Los estilos con efecto lifting son una alternativa para despejar el rostro, destacar los pómulos y estilizar el cuello sin necesidad de recurrir a cortes de cabello o cambios drásticos de imagen. La clave está en encontrar un equilibrio entre un acabado pulido y un movimiento natural que suavice las facciones. Desde una coleta alta hasta un moño bajo o un semirrecogido con volumen, existen opciones fáciles de recrear en casa que funcionan tanto para el día a día como para ocasiones especiales.
Las mejores ideas de peinados recogidos que favorecen las facciones y te hacen lucir más joven al instante
Los peinados recogidos con efecto lifting se caracterizan por dirigir el cabello hacia arriba o hacia atrás para despejar determinadas zonas del rostro. Algunos destacan los pómulos, otros alargan visualmente el cuello y algunos permiten conservar buena parte de la melena suelta. Estos tres estilos son fáciles de adaptar a diferentes tipos de cabello y ocasiones.
- Coleta alta pulida para destacar los pómulos. La coleta alta es una opción clásica para despejar el rostro y conseguir una apariencia más estilizada. Al llevar el cabello hacia la coronilla, crea una línea visual ascendente que puede destacar los pómulos y alargar la apariencia del cuello. Su acabado pulido también aporta un aire sofisticado que funciona con atuendos casuales y elegantes. Para recrearla, cepilla el cabello hacia arriba y sujétalo con una liga resistente. Puedes aplicar una pequeña cantidad de gel o producto de fijación para controlar los cabellos sueltos y conseguir un acabado brillante. Después, enrolla un mechón alrededor de la liga para ocultarla. Si quieres evitar un resultado demasiado rígido, deja dos mechones finos a los lados de las sienes. Este detalle suaviza el contorno del rostro y aporta movimiento sin perder la apariencia cuidada del peinado.
- Moño bajo con raya en medio para estilizar el cuello. El moño bajo es ideal para quienes buscan un recogido discreto, elegante y fácil de combinar. Al concentrar el cabello en la nuca, deja despejada la zona del cuello y permite que los accesorios, como unos pendientes largos, destaquen más. La raya en medio añade simetría visual y crea una apariencia ordenada. Para conseguirlo, divide el cabello en dos secciones iguales con una raya central y péinalo hacia atrás. Haz una coleta baja a la altura de la nuca, enrolla el cabello sobre sí mismo y asegura el moño con horquillas. Si necesitas mayor fijación, utiliza un poco de crema para peinar o gel. El truco para que el resultado no se vea demasiado severo consiste en conservar un poco de volumen en la parte superior. Evita estirar el cabello en exceso y busca un acabado limpio, pero flexible, que mantenga una apariencia natural.
- Semirrecogido alto para abrir la mirada y conservar movimiento. Si prefieres llevar el cabello suelto, el semirrecogido alto es una alternativa versátil que combina el efecto de un recogido con la ligereza de una melena con movimiento. Al sujetar la sección superior por detrás de la cabeza, despeja parcialmente el rostro y permite dar volumen en la coronilla sin recoger todo el cabello. Para hacerlo, separa dos secciones de cabello desde las sienes hacia la parte superior y llévalas hacia atrás. Sujétalas con una pinza decorativa o una liga pequeña. Antes de fijarlas por completo, levanta ligeramente la raíz para crear volumen y evitar que el peinado quede demasiado plano. Para terminar, añade ondas suaves al cabello que queda suelto. La textura aporta movimiento y crea un contraste atractivo con la parte recogida. Es una opción adecuada para reuniones, salidas informales o eventos en los que quieras lucir arreglada sin recurrir a un peinado demasiado elaborado.