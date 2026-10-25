Poner una moneda en la lengua de suegra: para qué sirve y por qué se recomienda

En el universo del interiorismo y la herbolaria mística, la lengua de suegra es una de las plantas más deseadas. Más allá de ser apreciada por su resistencia extrema y su capacidad para purificar el aire, esta planta es un pilar fundamental en el Feng Shui como amuleto de buena fortuna.

Recientemente se ha viralizado una práctica ancestral: entrar una moneda en su maceta. Lejos de ser una simple superstición, este truco es recomendado por expertos en energías como un catalizador económico.

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¿Para qué sirve poner una moneda en la maceta?

El propósito principal de este ritual es sembrar abundancia y activar la estabilidad financiera en el hogar. Dentro de la filosofía del Feng Shui, la combinación del elemento Tierra, Madera y Metal genera un ciclo armónico de prosperidad.

Específicamente, este acto sirve para simbolizar el crecimiento económico, al enterrar el metal en la tierra junto a una planta que crece de manera vertical y constante, se proyecta metafóricamente que tus ingresos y ahorros se multiplicarán al mismo ritmo.

Poner una moneda en la lengua de suegra|Pexels:

También crean un anclaje energético, ya que las monedas funcionan como un imán que asienta la intención de seguridad material, recordándole al entorno la frecuencia de la riqueza.

Asimismo, puede proteger tus ahorros, ya que no solo sirve para atraer dinero nuevo, sino que se utiliza como un escudo protector para evitar fugas económicas causadas por gastos imprevistos.

¿Por qué se recomienda la Lengua de Suegra para este ritual?

No se utiliza cualquier planta para este procedimiento; la Sansevieria es la elegida por sus características morfológicas y su fuerte carga simbólica:

Firmeza y defensa espiritual: Al tener hojas erectas, rígidas y puntiagudas que asemejan espadas, actúa como un escudo natural contra envidias y malas vibraciones que bloquean tus caminos económicos.

Poner una moneda en la lengua de suegra|Pexels: Mustafa Akın

Resistencia inquebrantable: Es una planta que sobrevive en condiciones difíciles y requiere poco riego. Esta resiliencia se traduce energéticamente en una economía fuerte y sólida, capaz de resistir cualquier crisis o racha difícil.

Para que el truco funcione, elige una moneda de curso legal vigente en tu país, busca un espacio libre en la tierra y no directamente pegado a las raíces, introduce la moneda bajo la tierra de forma vertical u horizontal mientras visualizas tus metas financieras y no la vuelvas a desenterrar.

