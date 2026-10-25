“No le creo nada a Niurka”: Fernando Lozada y “El Mono” Osuna CUESTIONAN su juego en La Granja VIP

El Mono Osuna y Fer Lozada hablaron sobre la estrategia de Niurka dentro de La Granja VIP y dejaron claro que, aunque respetan su manera de jugar, no confían en ella. Durante la conversación, ambos señalaron que la participante ha traicionado a varias personas antes de la competencia, incluso a Manelyk, por lo que consideran difícil creer en sus palabras. Las declaraciones ponen nuevamente bajo la lupa las alianzas y los movimientos de la cubana, quien se ha caracterizado por jugar de acuerdo con sus propios intereses.

El “Mono Osuna” y Fernando Lozada explican por qué desconfían de Niurka

Durante la plática, los participantes describieron a Niurka como alguien que cambia de postura y señalaron que su forma de actuar es parte de su juego. Incluso la calificaron de “bipolar”, en referencia a lo que perciben como cambios en sus actitudes y decisiones dentro del reality. Sin embargo, dejaron claro que respetan su personalidad y la manera en que decidió competir. El problema, desde su perspectiva, es que sus movimientos les impiden confiar plenamente en ella.

La frase “no le creo nada a Niurka” resumió la postura expresada durante la conversación. Para ellos, sus antecedentes dentro de la competencia son una razón para mantener la cautela y no dar por sentado que sus alianzas se mantendrán.

La traición a Manelyk también salió a relucir

Uno de los puntos que mencionaron fue la ocasión en que Niurka también traicionó a Manelyk. Este antecedente reforzó su percepción de que la participante puede cambiar de bando o tomar decisiones inesperadas cuando lo considera conveniente para su estrategia.

Aunque no plantearon necesariamente que Niurka deba cambiar su manera de jugar, sí dejaron claro que no están dispuestos a confiar ciegamente en ella. En una competencia donde las alianzas pueden influir en las nominaciones y la permanencia, esa desconfianza podría marcar futuras decisiones. Así, “El Mono” Osuna y Fer Lozada reconocieron el estilo de juego de Niurka, pero también expusieron sus reservas. La pregunta es si esta percepción se mantendrá o si algún movimiento de la cubana conseguirá cambiar la opinión de sus compañeros.