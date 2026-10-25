4 diseños de manicura inspirados en el Día de Muertos

Comenzó la cuenta regresiva para el Día de Muertos por lo que las familias mexicanas comienzan a ultimar detalles para esperar la visita de los seres queridos. Así es que podemos ver flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar y ofrendas por doquier. En este sentido la manicura también se une a la fecha.

La resistencia presiente que uno de los suyos se irá y la Bebeshita adelanta qué harán: “una lloradita y a la ch1ng4d4"

Aquí te vamos a contar sobre las mejores ideas de manicura para poder usar en esta festividad. Elige la que mejor vaya contigo y lleva la cultura mexicana a todas partes de la mejor manera.

¿Cuáles son los diseños de manicura del Día de Muertos?

Flores de cempasúchil: el color de la tradición

En tu manicura no puede faltar el naranja de la flor de cempasúchil. Estas son las que guían a las almas al mundo de los vivos. Utiliza una base nude, blanca o negra y agregar flores naranjas con hojas verdes. También puedes cubrir una o dos uñas con ilustraciones más detalladas y mantener el resto en tonos sólidos.

Estas flores son hermosas.|Pinterest

Catrinas y calaveritas para un diseño lleno de personalidad

Otro elemento infaltable son las catrinas y calaveras que pueden ser realizadas con líneas negras, flores de colores y pequeños detalles que recuerdan al maquillaje de calavera. Si tienes las uñas largas puedes incluir los rostros de catrinas con coronas florales.

En uñas cortas funcionan mejor los dibujos simplificados, como una pequeña calavera sobre una base clara.

Papel picado, velas y altares en miniatura

Esta es una propuesta muy original ya que el papel picado es colorido y brinda personalidad. Lo que puedes hacer es dedicar una uña a las flores, otra a una vela y una más a los patrones geométricos del papel picado. Los tonos morados, amarillos, naranjas, rosas y negros ayudan a crear contrastes que recuerdan a los altares tradicionales.

Este diseño es de otro nivel.|Pinterest

Uñas negras y naranjas para un estilo discreto

La última opción que tenemos es realizar una combinación de negro, naranja y dorado puede evocar el Día de Muertos con un acabado elegante. Al color negro agrega pétalos naranjas, las puntas francesas decoradas con flores o los detalles dorados sobre una base oscura son opciones para quienes prefieren un diseño más sencillo.