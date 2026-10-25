La flor de cempasúchil es el ícono indiscutible del Día de Muertos en México, famosa por iluminar los altares y guiar el camino de las almas. Sin embargo, en la herbolaria ancestral y la ciencia moderna coinciden en que sus propiedades pueden adquirirse a través de un té.

Esta flor posee un perfil químico rico en antioxidantes, flavonoides y aceites esenciales que la convierten en una poderosa infusión medicinal, utilizada desde la época prehispánica para sanar el cuerpo desde adentro.

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Beneficios del té de cempasúchil

Consumir los pétalos de esta flor en infusión aporta compuestos bioactivos esenciales como la luteína y la zeaxantina. Sus principales funciones en el organismo son:

Eficaz apoyo digestivo: Es su uso tradicional más extendido. Estimula la producción de jugos gástricos y relaja los músculos del tracto intestinal, lo que ayuda a combatir el dolor de estómago.

Poderoso antiinflamatorio natural: Ayusa a disminuir la inflamación general del vientre. También es un aliado tradicional para aliviar los cólicos menstruales.

Té de cempasúchil: Qué beneficios tiene y cómo prepararlo|Pexels: Fernando Paleta

Propiedades antimicrobianas: Ayuda a combatir bacterias intestinales comunes e infecciones ligeras gracias a sus defensas naturales.

Efecto relajante y ansiolítico: Actúa sobre el sistema nervioso, ayudando a calmar episodios de estrés, ansiedad o insomnio leve.

Alivio respiratorio: Se emplea para ayudar a mitigar la tos, los resfriados y el enfrentamiento del pecho.

Cómo preparar el té de cempasúchil tradicional

Para poder consumir la flor de cempasúchil, el requisito indispensable es asegurarse de que sea orgánica. No utilices las flores compradas en florerías comunes o supermercados destinados al altar, busca aquellas cultivadas específicamente para consumo humano.

Té de cempasúchil: Qué beneficios tiene y cómo prepararlo|Pexels: Fernando Paleta

Desprende los pétalos, lávalos con abundante agua y desinféctalos con gotas de uso alimentario. Pon a calentar la taza de agua en una olla pequeña. Cuando el agua comience a hervir, añade los pétalos de cempasúchil y déjalos al fuego durante 3 minutos.

Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar la infusión por 5 minutos. Pasa la bebida por un colador hacia tu taza y disfruta. Aunque es un remedio natural, se debe consumir con moderación y evitarse durante el embarazo y la lactancia.

