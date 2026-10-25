Poner vinagre en las puertas del coche en invierno: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

El invierno está cada vez más cerca y es por este motivo que se hará sentir en muchos aspectos, y no hay dudas de que el coche lo sentirá y esto puede traer problemas en el funcionamiento del vehículo. Una de las zonas donde puede verse afectada es en el caucho de las ventanillas y las puertas, que comenzarán a hacer un ruido extraño y es por este motivo, que los especialistas compartieron el truco para usar vinagre y para esto sirve.

Tal como lo mencionábamos, el invierno puede llegar a tener complicaciones para el carro, y es que una de las zonas más afectadas son las puertas que sufrirán las bajas temperaturas principalmente por la congelación de las juntas de las gomas que se pegan al marco, el bloqueo de las cerraduras por humedad interna y la rigidez o congelamiento de los mecanismos de vidrios eléctricos al intentar bajarlos. Por eso, es que hay tener mucho cuidado y tener un buen funcionamiento.

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Que funciones cumple el vinagre

Uno de los métodos para poder mantener a nuestro carro en óptimas condiciones durante el invierno, es aplicando trucos caseros que son mucho más efectivos que gastar en productos costosos y que en este caso, consiste en la utilización del vinagre, uno de los ingredientes más usados en la limpieza y recientemente, cada vez más personas rocían este producto sobre las puertas y ventanillas y esta es la razón.

Por qué colocan vinagre en la puerta del auto

Como el vinagre es un producto conocido por sus propiedades limpiadoras y desinfectantes, es por eso que están comenzando a aplicarlo sobre las puertas y ventanas del carro y lo que hacen es rociarlo sobre las gomas de las puertas e incluso ciertas zonas de carrocería y la teoría es limpiar, desinfectar y proteger las juntas de la humedad.

Es que las gomas cumplen un rol clave ya que son las encargadas de garantizar seguridad en el vehículo, reducir el ruido exterior y evitar la entrada de agua; y si bien el vinagre puede ser una solución inocua, el carácter ácido puede acelerar el envejecimiento de determinados materiales si se usa con mucha frecuencia. Además, podría afectar el acabado, por lo que recomiendan usarlo con precaución.