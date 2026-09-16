Qué hacer con las cajas de pizza: 3 ideas para hacer un artículo nuevo

Las cajas de cartón de la pizza suelen terminar directamente en el contenedor de basura, pero muchas veces la tapa superior o las cajas que no se han engrasado guardan un cartón corrugado grueso y resistente de excelente calidad.

Darle una segunda oportunidad a este material es una gran forma de practicar el upcycling y reducir los desechos del hogar. Al ser láminas rígidas, planas y fáciles de cortar, se convierten en la materia prima ideal para manualidades funcionales que pueden ahorrarte dinero.

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¿Qué hacer con las cajas de pizza?

Para transformar este residuo en un artículo completamente nuevo y útil, solo necesitas asegurarte de utilizar las zonas limpias del cartón.

Con un poco de pintura, papel decorativo o pegamento, la estructura cuadrada de la caja puede convertirse en piezas de diseño sorprendentes.

Hoy te compartimos algunas de las mejores ideas creativas encontradas en la web para poder transformar los residuos de las cajas de pizza en objetos totalmente renovados.

Las mejores ideas para reciclar cajas de pizza|Pinterest

3 ideas para hacer cosas nuevas con las cajas de pizza

Organizadores de escritorio y bandejas para documentos

El tamaño estándar de la caja es ideal para almacenar hojas de papel tamaño carta o carpetas de oficina. Puedes forrar la caja con papel adhesivo elegante o tela sobrante, creando charolas apilables para mantener tus documentos y papelería en perfecto orden.

Lienzos económicos para pinturas de arte

Recortar el cuadrado superior limpio de la caja te da una base firme que sustituye perfectamente a los costosos bastidores de madera.

Lienzos económicos para pintura con las cajas de pizza|Pinterest

Tras aplicar una capa de pintura blanca de base, el cartón corrugado resiste muy bien técnicas como el acrílico, el óleo o el collage, ideal para proyectos escolares o pasatiempos.

Caballetes de pintura portátiles o mesas de dibujo de viaje

Cortando los laterales de la tapa en forma diagonal, la caja se puede cerrar, creando una inclinación perfecta para apoyar cuadernos o lienzos.

El espacio interior que queda libre funciona como el compartimento perfecto para guardar tus pinceles, lápices y pinturas mientras trabajas.

